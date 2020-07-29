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Haberler Galeri YÖK Atlas YKS tercih robotu ekranı 2020! 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite taban puanları belli oldu! YÖK Atlas ile YKS tercihleri nasıl yapılır, ne zaman başlıyor?

YKS tercih robotu ekranı 2020! 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite taban puanları belli oldu! YÖK Atlas ile nasıl yapılır, ne zaman başlıyor?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından 2020 YKS üniversite tercihleri hakkındaki araştırmalar da yoğunluk kazandı. Gerek 2 yıllık önlisans gerekse 4 yıllık lisans programı için üniversite tercih işlemleri yapacak olan adaylar, sözel, sayısal ve eşit ağırlık yerleştirme puanlarını kullanarak tercih listesini oluşturacak. Bu noktada, tercih robotu ile üniversite tercih süreci merak ediliyor. Peki, ne zaman başlayacak ve kaç gün sürecek? YÖK Atlas tercih robotu ile üniversite tercihleri nasıl, nereden yapılır? İşte, YÖK Atlas robotu ve 2020 YKS tercihleri hakkında bilgiler...

Giriş Tarihi: 29.07.2020 09:33 Güncelleme Tarihi: 29.07.2020 09:40
YÖK Atlas YKS tercih robotu ekranı 2020! 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite taban puanları belli oldu! YÖK Atlas ile YKS tercihleri nasıl yapılır, ne zaman başlıyor?

ne zaman başlayacak, nasıl ve nereden yapılacak? Bu sorunun yanıtı, YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Adaylar, sınav sonuçları neticesinde elde ettikleri sözel, sayısal ve eşit ağırlık yerleştirme puanları ile YKS tercihleri işlemlerini yapacak. Aday öğrencilerin hedeflerine göre, 2 yıllık önlisans ve 4 yıllık lisans üniversite bölümleri tercih edilecek. Bu noktada, YKS üniversite tercihleri, oldukça önemli bir konu olarak öne çıkıyor.

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK, NASIL VE NEREDEN YAPILACAK?

YKS üniversite tercihleri, 6-14 Ağustos tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr'den yapılacak. Adaylar, bu tarihler arasında, tercih robotu üzerinden elde ettiği bilgilere göre YKS tercih işlemlerini yapacak.

YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU NASIL KULLANILIR?

Her yıl olduğu gibi bu yıl da, YÖK tarafından erişime açılan YÖK Atlas tercih robotu, YKS tercihleri sürecinde adayların yardımına koşuyor. Peki, YÖK Atlas tercih robotu nasıl kullanılır? Detaylar haberimizde.

YÖK Atlas YKS tercih robotu ekranı 2020! 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite taban puanları belli oldu! YÖK Atlas ile YKS tercihleri nasıl yapılır, ne zaman başlıyor?

YKS KONTENJAN KILAVUZU

Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresindeki açıklamalar doğrultusunda tercih işlemlerini tamamlayacaklardır. Tercih işlemi, ekrandaki uyarılara göre sonlandırılmalıdır. Başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmayacaktır. ÖSYM'ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacaktır. Sadece elektronik ortamda yapılacak tercihler işleme alınacaktır.

Adayların kendilerine özel kişisel bilgi niteliğindeki T.C. Kimlik numaralarını ve ÖSYM aday işlemleri şifrelerini özenle korumaları ve hiçbir kimseyle paylaşmamaları gerekmektedir. T.C. Kimlik numarasının ve ÖSYM aday işlemleri şifresinin başkaları ile paylaşılmasından oluşacak mağduriyetlerden adayın kendisi sorumlu olacaktır.

2020 YKS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

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YÖK Atlas YKS tercih robotu ekranı 2020! 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite taban puanları belli oldu! YÖK Atlas ile YKS tercihleri nasıl yapılır, ne zaman başlıyor?

YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU NASIL KULLANILIR?

"Üniversite Seç" kutucuğuna üniversite ismi girerek, o üniversitedeki lisans programlarının listesini görebilirsiniz. Detayları görmek için programın üstüne tıklayabilirsiniz.

"Program Seç" kutucuğuna ilgi duyduğunuz programı (mesleği) girdiğinizde, bu isimli programların bulunduğu üniversiteleri görebilirsiniz. Detaylarını görmek istediğiniz program için üniversitesinin üzerini tıklayabilirsiniz.

YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU İÇİN TIKLAYINIZ

YÖK Atlas YKS tercih robotu ekranı 2020! 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite taban puanları belli oldu! YÖK Atlas ile YKS tercihleri nasıl yapılır, ne zaman başlıyor?

ÜNİVERSİTE TABAN VE TAVAN PUANLARI GÖRÜNTÜLENEBİLİYOR

'ün yayımladığı Atlas tercih robotu, ÖSYS ile öğrenci alan lisans programlarının, kontenjan, yerleşen sayısı, taban puan ve taban başarı sırası bilgilerine ulaşmada kolaylık sağlıyor.

Son 4 yılın taban başarı sıraları, puan türü değişen programların eski puan türündeki taban başarı sıraları, şehre, üniversite türüne, burs oranlarına, öğretim türüne göre arama yapma imkanı, aşağıdaki linke tıkladıktan sonra karşınıza çıkacak olan "Puan Türü Seçin" alanını doldurduktan sonra kolayca görüntülenebilecek.

YÖK ATLAS ÖN LİSANS TERCİH ROBOTU İÇİN TIKLAYINIZ

YÖK ATLAS LİSANS TERCİH ROBOTU İÇİN TIKLAYINIZ

YÖK Atlas YKS tercih robotu ekranı 2020! 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite taban puanları belli oldu! YÖK Atlas ile YKS tercihleri nasıl yapılır, ne zaman başlıyor?

ÖSYM, GÜNCEL YKS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU'NU YAYIMLADI

ÖSYM, 21 Temmuz'da 2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu, adaylara ön bilgi vermek amacıyla internet sitesinde yayımlamıştı. Güncel kılavuza ise "osym.gov.tr" internet adresinden ulaşılabilecek.

Buna göre, 2020-YKS tercih işlemleri, 6 Ağustos'ta başlayacak. Adaylar tercihlerini, 6-14 Ağustos'ta, kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifrelerini kullanarak yapacak. Tercih işlemleri, 14 Ağustos saat 23.59'da sona erecek.

YÖK Atlas YKS tercih robotu ekranı 2020! 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite taban puanları belli oldu! YÖK Atlas ile YKS tercihleri nasıl yapılır, ne zaman başlıyor?

Adayların kılavuzu dikkatle incelemeleri, tercihlerini bu kılavuz bilgilerine göre yapmaları gerekiyor. Başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmayacak. ÖSYM'ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak. Sadece elektronik ortamda yapılacak tercihler işleme alınacak.

Adayların kendilerine özel kişisel bilgi niteliğindeki T.C. kimlik numaralarını ve ÖSYM aday işlemleri şifrelerini özenle korumaları ve hiç kimseyle paylaşmamaları gerekiyor. T.C kimlik numarası ve ÖSYM aday işlemleri şifresinin başkalarıyla paylaşılmasından oluşacak mağduriyetlerden aday sorumlu olacak.

2020 YKS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

YÖK Atlas YKS tercih robotu ekranı 2020! 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite taban puanları belli oldu! YÖK Atlas ile YKS tercihleri nasıl yapılır, ne zaman başlıyor?

GEÇEN YILIN ÜNİVERSİTE LİSANS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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