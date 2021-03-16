YÖK ile Üniversiteler ne zaman açılacak, açılacak mı? 2021 Bahar döneminde üniversiteler açılıyor mu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleşen Kabine Toplantısının ardından gözler üniversitelerdeki son duruma çevrildi. Yükseköğretim Kurulu'ndan bahar dönemi için yeni açıklama beklenirken üniversitelerin ne zaman açılacağı merak konusu olmayı sürdürüyor. Son olarak YÖK ve Sağlık Bakanlığı'nın görüşmeleri sonucunda teorik ve uygulamalı olmak üzere iki ayrı planlama yapılmıştı. Tam bu noktada Üniversiteler ne zaman açılacak, açılacak mı, üniversiteler açılıyor mu gibi sorulara yanıt aranmaya başlandı. Üniversite açılış tarihi ilgili kurumlardan gelecek son açıklama ile belli olacak.