Geçtiğimiz hafta sonu uygulanan YÖKDİL sınav sonuçları için heyecan dorukta. Ülke çapında 47 sınav merkezinde gerçekleştirilen Yabancı Dil sınavında adaylar 80 soru karşısında ter dökerken sınavın soruları ise bugün Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin resmi sitesi üzerinden erişime açıldı. Koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında düzenlenen bu sınava katılım sağlayan binlerce aday şimdi ise "2021 YÖKDİL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna ait yanıtı araştırmaya başladı. YÖKDİL sınav sonuçları için gözler ÖSYM sınav takvimine çevrildi. Kurum yayımladığı kılavuzda bu sorunun yanıtını da duyurdu ve Nisan ayını işaret etti.