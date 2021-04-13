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Haberler Galeri Yüz yüze eğitim hangi illerde devam ediyor, İstanbul'da okullar kapanacak mı? Koronavirüs tedbirleri kapsamında yüz yüze eğitime devam edilecek mi, okullar kapandı mı?
Giriş Tarihi: 13.04.2021 08:27 Güncelleme Tarihi: 13.04.2021 13:49

hangi illerde devam ediyor, İstanbul'da ? Koronavirüs tedbirleri kapsamında yüz yüze eğitime devam edilecek mi, ?

, gibi soruların yanıtları uzun bir süredir sorgulanıyor. Vaka sayısındaki artış nedeniyle uzaktan eğitime geçilen iller geçtiğimiz haftalarda açıklanmıştı. Tam kapanma olup olmayacağı gündemdeki yerini korurken gözler kritik Kabine Toplantısı'na çevrildi. 12 Nisan 2021 tarihinde gerçekleştirilen Bilim Kurulu Toplantısı sonrası Sağlık Bakanı önemli açıklamalarda bulunmuş ve eğitimin devam etmesi konusunda genel bir değişmez yaklaşımın söz konusu olduğunu ifade etmişti. Bu kapsamda; okullar kapanacak mı? Hangi illerde okullar kapandı ve yüz yüze eğitime ara verildi? İşte Milli Eğitim Bakanı ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan önemli açıklamalar!

Yüz yüze eğitim hangi illerde devam ediyor, İstanbul'da okullar kapanacak mı? Koronavirüs tedbirleri kapsamında yüz yüze eğitime devam edilecek mi, okullar kapandı mı?

Okullarda ve süreci devam ederken bazı illerde okulların kapandığı ve uzaktan eğitime geçildiği duyurulmuştu. Milli Eğitim Bakanı , katıldığı bir televizyon programında konu ile ilgili açıklamalar yaparken 12 Nisan tarihinde gerçekleşen Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında Bakan , okulların durumu hakkında flaş açıklamalarda bulundu ve kritik Kabine Toplantısı'nı işaret etti. Bu kapsamda; ? Hangi illerde okullar kapandı? Uzaktan eğitim ve yüz yüze eğitim ile ilgili son gelişmeler!

Yüz yüze eğitim hangi illerde devam ediyor, İstanbul'da okullar kapanacak mı? Koronavirüs tedbirleri kapsamında yüz yüze eğitime devam edilecek mi, okullar kapandı mı?

UZAKTAN EĞİTİME GEÇME TAVSİYESİ ALINDI MI?

Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunan Bakan Koca şunları ifade etti;

Köy okulları, ve ilkokullar açık olduğu için öğretmenlerin aşılanmasına oradan başladık. 2-3 hafta içerisinde ilkokul öğretmenlerimizin aşılanmasını istiyoruz. 8. ve 12. sınıfların sınav günleri belli olduğu için fırsat eşitliğini sağlamak açısından eğitimin devam etmesi konusunda genel bir değişmez yaklaşım söz konusu. O sınıflarla ilgili öğretmenlerimizin tanımlayıp, ilkokullar dışında aşılamasını yapmak istiyoruz.

OKULLAR KAPANACAK MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında 13 Nisan Salı günü Kabine Toplantısı gerçekleşecek. Toplantıda okulların durumunun masada olması bekleniyor. Sağlık Bakanlığı tavsiye kararlarına göre, okulların durumu belli olacak. Ancak Bakan Selçuk geçtiğimiz hafta sonu konuyla ilgili açıklamalarda bulunmuştu.

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Yüz yüze eğitim hangi illerde devam ediyor, İstanbul'da okullar kapanacak mı? Koronavirüs tedbirleri kapsamında yüz yüze eğitime devam edilecek mi, okullar kapandı mı?

BAKAN ZİYA SELÇUK'TAN UZAKTAN EĞİTİM AÇIKLAMASI

Milli Eğitim Bakanı , ve uzaktan eğitimle ilgili olarak şunları söyledi:

2 Mart'tan itibaren yerinde karar dönemine geçilmişti. Valilikler tedbirlerini iller seviyesinde alıyor. 9 il hariç ortaokul ve liseler eğitim öğretimde bir kapanma söz konusu oldu. Yalova, Eskişehir gibi ilkokullarda da kapanma oldu. İller kendi durumunu dikkate alarak ona göre karar verme sürecini hayata geçiriyorlar.

Yüz yüze eğitim hangi illerde devam ediyor, İstanbul'da okullar kapanacak mı? Koronavirüs tedbirleri kapsamında yüz yüze eğitime devam edilecek mi, okullar kapandı mı?

OKULLARDA TAM KAPANMA OLACAK MI?

Bizler okulların hep açık olmasını isteriz. Ama önce sağlık dediğimizde Türkiye dünyada en çok okul kapatan 4. ülke. Bu bize şunu gösteriyor, Türkiye çok kontrollü gidiyor. Önümüzdeki süreçte vakaların artmasını toplamsal olarak değerlendirdiğinizde elbette bazı kararlar çıkabilir. Ama bizim gönlümüz okulların açık olması.

Yüz yüze eğitim hangi illerde devam ediyor, İstanbul'da okullar kapanacak mı? Koronavirüs tedbirleri kapsamında yüz yüze eğitime devam edilecek mi, okullar kapandı mı?

RAMAZAN'DA OKULLAR KAPANACAK MI?

Özellikle okul öncesi ve ilkokul seviyesinde okulların her zaman açık tutulması konusunda dünya bilim insanlarının ortak görüşü var. Bunu bilim insanlarının makalesinden okuyoruz. Dikkat ederseniz köy okullarını ve ilkokulları açık tutmaya çalıştık. Fırsat eşitliği açısından açık tuttuk. Eğitimsel kayıplar bizim en çok zorlandığımız alanlar köy okulları, ilkokullar ve sınav gruplarıydı. Israrla açık kalması noktasında duruş sergiledik.

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