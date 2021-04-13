Yüz yüze eğitim hangi illerde devam ediyor, İstanbul'da okullar kapanacak mı? Koronavirüs tedbirleri kapsamında yüz yüze eğitime devam edilecek mi, okullar kapandı mı?

Okullar kapanacak mı, okullar kapandı mı gibi soruların yanıtları uzun bir süredir sorgulanıyor. Vaka sayısındaki artış nedeniyle uzaktan eğitime geçilen iller geçtiğimiz haftalarda açıklanmıştı. Tam kapanma olup olmayacağı gündemdeki yerini korurken gözler kritik Kabine Toplantısı'na çevrildi. 12 Nisan 2021 tarihinde gerçekleştirilen Bilim Kurulu Toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca önemli açıklamalarda bulunmuş ve eğitimin devam etmesi konusunda genel bir değişmez yaklaşımın söz konusu olduğunu ifade etmişti. Bu kapsamda; okullar kapanacak mı? Hangi illerde okullar kapandı ve yüz yüze eğitime ara verildi? İşte Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan önemli açıklamalar!