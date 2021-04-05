Koronavirüsle mücadele kapsamında okullarda yüz yüze eğitime geçiş süreci artan vakalarla beraber durdurulurken bir yandan da Nisan ayına gelinmesiyle beraber "Okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili ne zaman başlıyor?" gibi sorular gündemde yerini aldı. Bu kapsamda milyonlarca ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi adeta geri sayıma başladı. Normal şartlarda Nisan ayında uygulanacak olan ara tatil, bilindiği üzere sömestr'ın üç hafta sürmesi nedeniyle bu sene iptal edilmişti. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk geçtiğimiz haftalarda yaptığı son dakika açıklaması ile 2021 yaz tatili tarihini duyurmuş Temmuz ayını işaret etmişti.