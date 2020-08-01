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Haberler Galeri 1 Ağustos altın fiyatları son dakika: Uzman yorumları ve canlı rakamlar ile tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

1 Ağustos : Uzman yorumları ve canlı rakamlar ile tam, yarım, gram ve çeyrek oldu?

ile ilgili haberleri yakından takip edilirken Kurban Bayramı'nın ikinci gününde canlı rakamlara bakıldığında sarı metalde yükseliş sürmeye devam ediyor. Özellikle gram ve çeyrek altın fiyatı vatandaşların tercihleri arasında yer alırken uzman yorumları da bu bağlamda dikkat çekiyor. 22 ayar bilezik alış fiyatı 406,12 TL iken satış fiyatı ise 421,82 TL'den işlem görüyor. Peki; bugün oldu? Uzman yorumları ve canlı rakamlar ile tam, yarım, gram ve ne kadar? İşte son dakika haberinin ayrıntıları!

Giriş Tarihi: 01.08.2020 13:55 Güncelleme Tarihi: 01.08.2020 13:55
1 Ağustos altın fiyatları son dakika: Uzman yorumları ve canlı rakamlar ile tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Ekonominin merkezinde yer alan gelişmeleri güncel olarak araştırılan konular arasında yerini aldı. Canlı rakamlar ve uzman yorumları vatandaşların önceliği haline gelirken yaz sezonunu yaşadığımız şu dönemde hem düğünlerde takılması, hem kişisel ihtiyaçlar doğrultusunda kullanılmasının dışında aynı zamanda yatırım aracı olarak da kabul ediliyor. Peki; bugün oldu? Uzman yorumları ve canlı rakamlar ile tam, yarım, gram ve ne kadar?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? 1 AĞUSTOS 2020 CUMARTESİ

Kurban Bayramı'nın ikinci gününde altın fiyatları hakkındaki gelişmeler araştırılmaya başlandı. Yükselişini sürdüren altın alış ve satış fiyatlarına yönelik piyasa rakamları vatandaşların gündeminde yer alıyor. Haberimizin içerisinden altın fiyatı son dakika gelişmeleri ile canlı rakamlar ve uzman yorumlarına ulaşabilirsiniz.

1 Ağustos altın fiyatları son dakika: Uzman yorumları ve canlı rakamlar ile tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

ATA ALTIN

ALIŞ: 2.995,40
SATIŞ: 3.047,00

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 2.974,00
SATIŞ: 3.019,00

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1 Ağustos altın fiyatları son dakika: Uzman yorumları ve canlı rakamlar ile tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

TAM ALTIN

ALIŞ: 2.870,79
SATIŞ: 2.926,38

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.453,90
SATIŞ: 1.484,90

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1 Ağustos altın fiyatları son dakika: Uzman yorumları ve canlı rakamlar ile tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 729,20
SATIŞ: 744,70

GRAM ALTIN

ALIŞ: 443,15
SATIŞ: 443,42

ALTIN FİYATLARI ÜZERİNDE YENİ REKOR!

Bir süredir yükselişini sürdüren yeni haftada tarihi rekorunu kırdı. Gram altın 422, çeyrek altın ise 720 lira oldu.

Edirne Kuyumcular Derneği Başkanı İsmail Kalkan, "Artık düğünlerde gram çeyrek altın tercih ediliyor" dedi.

Bir süredir yükselişini sürdüren altın fiyatları hafta başında rekor tazeledi. Yeni haftada tarihi rekorunu kıran altın fiyatlarında yükselişin devam etmesi bekleniyor. Geçtiğimiz hafta çeyrek altın 685, gram altın ise 410 liradan satılıyordu. Bugün ise çeyrek altın 720, gram altın ise 422 liradan alıcı buldu. Tam altının liste fiyatı ise 2 bin 880 lirada seyretti.
Edirne Kuyumcular Derneği Başkanı İsmail Kalkan, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, altın fiyatlarındaki yükselişin ABD ile Çin arasındaki husumetten kaynaklandığını ifade etti. Kalkan, "Altın fiyatlarındaki yükselişin nedeni ABD ve Çin'in birbirine olan husumetinden kaynaklandı. Genel anlamda altının yönü hep yukarı olmuştur, olmaya da devam edecektir. Bu yükseliş devam edecektir. Bu yükseliş bizim işlerimizi olumsuz etkiledi. Hani ucuz olsa da işlerimiz olsa. Elindeki bozduracak olan daha yükselecek diye bozdurmuyor, alacak olan da düşecek diye almıyor derken iki arada kalıyoruz" dedi.

1 Ağustos altın fiyatları son dakika: Uzman yorumları ve canlı rakamlar ile tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

"Gram altının çeyreği revaçta"

Kalkan, bu aralar düğünler için en çok fiyatı 120 lira olan gram çeyrek altının tercih edildiğini söyledi. Kalkan, "Gram altın yakın zamanda 500 lirayı görecek. Şu anda altın satışları dip seviyede. Artık düğünler için bırakın çeyrek ya da gram altını gram altının çeyreğini alıyorlar. Fiyatı 120 lira. Elinde altını olanlara tavsiyem kıymetini bilsinler, altını olan sevinsin" dedi.

1 Ağustos altın fiyatları son dakika: Uzman yorumları ve canlı rakamlar ile tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?
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