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Giriş Tarihi: 05.06.2024 12:14 Güncelleme Tarihi: 05.06.2024 12:14

1 litresi tamı tamına 425 bin TL! 4 tondan elde ediliyor

4 tondan ancak 1 litre elde edilebilen gül yağı fiyatıyla dudak uçuklattı. 1 litresi tamı tamına 425 bin TL'den satılıyor.

İHA
1 litresi tamı tamına 425 bin TL! 4 tondan elde ediliyor

Gül yağı tonlarca gül çiçeğinden elde ediliyor. Isparta'da gül yağının 1 litresi 425 bin TL'den satışa sunuluyor.

1 litresi tamı tamına 425 bin TL! 4 tondan elde ediliyor

Türkiye'nin gül bahçesi Isparta'da gül çiçeği hasadı aralıksız olarak devam ediyor. Sabahın erken saatlerinde toplanan güller, kantarlarda tartıldıktan sonra fabrikalara ulaştırılıyor.

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1 litresi tamı tamına 425 bin TL! 4 tondan elde ediliyor

1 LİTRESİ TAMI TAMINA 425 BİN TL!

Fabrikalarda gül çiçeklerinden gül yağı, ve gül suyu elde ediliyor. Dünya piyasasında kozmetik ve parfümeri alanında kullanılan ve geçtiğimiz yıl 12 bin euro'ya (425 bin TL) kadar çıkan bir kilogram gül yağı, yaklaşık 4 ton gül çiçeğinden elde ediliyor.

1 litresi tamı tamına 425 bin TL! 4 tondan elde ediliyor

İklim şartlarından dolayı Isparta'da bu yıl hasadın erken başladığını söyleyen Gülbirlik Genel Müdür Yardımcısı Nafiz Koçak, "Güller her gün sabah erken saatlerde toplanarak kendi organizasyonlarımızla, nakliyelerimizle fabrikalarımıza nakillerini yaparak işlenmek üzere fabrikalara yolculuğu başlıyor gülün. Fabrikaya gelen güller erken saatlerde işlemeye tabi tutuluyor. İşçilerimiz tarafından kaynatılmak üzere kazanlara aktarılıyor ve yaklaşık iki saatlik kaynama işlemine tabi tutularak günün sonunda artık ham madde olarak gül üretimini gerçekleştirmiş oluyoruz" dedi.

1 litresi tamı tamına 425 bin TL! 4 tondan elde ediliyor

Yıllık yağış oranının bu yıl düşük olduğunu söyleyen Koçak, "Sezonun yağmurlu geçmesi gül için çok önemli. Yağmurun gülü beslemesi gülün daha kaliteli, yağ oranının daha iyi olması demek. Bu yıl geçen yılki yağmur sezonunu yakalayamadığı için biraz bölgede don olayı ve biraz da dolu şartlarında sıkıntılar oluştu bu da istenilen rekolteleri biraz aşağı çekti. Bu yıl bu da bizim hesaplamalarımıza, değerlendirmemize göre yaklaşık 10-11 bin tonun üzerinde bir rekolte beklenmektedir yine bu şartlara rağmen" şeklinde konuştu.

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