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da ye zam rehberi!

Sabah Gazetesi Yazarı ve Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Yeni Asır Gazetesi'ndeki köşesinde ye zam rehberini kaleme aldı. İşte da larıyla ilgili tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 16.07.2018 09:23 Güncelleme Tarihi: 16.07.2018 09:32
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da ye zam rehberi!
10 soruda emekliye zam rehberi!

ler bu aydan itibaren zamlı maaşı alacak. SSK ve Bağ-Kur'da artış 9.17 olurken, Emekli Sandığı'nda zam oranı 3.5+5.17 şeklinde uygulanacak. Bu şekildeki maaşlar Ocak ayına kadar sürecek Emeklilerin bu yıl alacakları ikinci zam oranları 3 Temmuz'da Haziran ayı enflasyonu açıklandığında belli oldu. Böylece hem SSK hem de Bağ-Kur emeklilerinin alacakları zam oranları ile Emekli Sandığı emeklilerinin alacağı enflasyon farkı ortaya çıktı. Enflasyon farkı aynı zamanda memurlara da uygulanacak. Zamlarla ilgili birçok yazı, haber, tablo gazetelerde yer alıyor. Emeklilerin de kafaları karışıyor. Bize gelen sorulardan yola çıkarak bir rehber hazırladık.

İşte emekli zamlarıyla ilgili tüm detaylar:

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da ye zam rehberi!
10 soruda emekliye zam rehberi!

1- Temmuz ayındaki zamlar ne kadar oldu?

Temmuz ayı ile birlikte SSK ve Bağ-Kur lerinin maaşları yüzde 9.17 oranında artırılacak. Böylece tüm maaşlar 9.17 oranında zamlanmış olacak. Emekli Sandığı emeklilerinin zam oranı ise yüzde 3.5 olarak uygulanacak. Ayrıca yüzde 5.17 oranında enflasyon farkı eklenecek. 3.5+5.17 zamdan halen çalışmakta olan memurlar da yararlanacak.

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da ye zam rehberi!
10 soruda emekliye zam rehberi!

2- Bu zam oranları neye göre belirleniyor?

Zam oranlarını belirleyen en büyük etken enflasyon oranları. SSK ve Bağ-Kur leri Aralık 2017 ile Haziran 2017 arasındaki 6 aylık TÜFE endeks değişimi kadar, bir başka değişle 6 aylık enflasyon kadar zam alıyor. Bu yılki değişim yüzde 9.17 oranında gerçekleşti. Böylece zam oranı yüzde 9.17 oldu. Emekli Sandığı emeklileri ile memurların zam oranları ise toplu sözleşme ile belirleniyor. Buna göre bu yılın ikinci zammı yüzde 3.5 olarak belirlenmişti. Ayrıca enflasyon farkı da ekleniyor.

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da ye zam rehberi!
10 soruda emekliye zam rehberi!

3- Enflasyon farkı nasıl hesaplanıyor?

Memurların ve memur lerinin zamları toplu sözleşmede belirlense de zamdan fazla çıkan enflasyon fark olarak ödeniyor.
Bu yıl Ocak ayında memurlar ve memur emeklileri yüzde 4 zam almışlardı. O günden bu yana 6 aylık enflasyon yüzde 9.17 çıktı.
Dolayısıyla yüzde 4'ün üzerindeki 5.17 oranı bir fark olarak belirlendi. Temmuz zam oranı yüzde 3.5 olan memurlar ve memur emeklilerine böylece yüzde 5.17 fark da ödenecek. Buna göre zam oranı 3.5+5.17 olacak.

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da ye zam rehberi!
10 soruda emekliye zam rehberi!

4- Emeklilerin ek ödemeleri ne zaman ödeniyor?

lerin normal zamlarına ilaveten her ay aldıkları yüzde 4 ek ödemeleri de bulunuyor. Ek ödemeler tüm emeklilere veriliyor. Ek ödeme maaşa göre hesaplandığı için gelen zamlar ek ödeme miktarlarını da artırıyor

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da ye zam rehberi!
10 soruda emekliye zam rehberi!

5- Ek ödemeler nasıl hesaplanıyor?

Yüzde 4 ek ödeme hesabı yapılırken önce çıplak maaş alınıyor. Bu çıplak maaşa enflasyon oranında yani 9.17 zam ilave ediliyor. Ortaya çıkan rakama da ayrıca yüzde 4 hesaplanıp ekleniyor. Böylece nin ek ödemeli ve bankaya yatan maaşı ortaya çıkıyor. Örnek hesaba göre 2.000 TL çıplak maaşı olan bir emeklinin ek ödemeli maaşı 2.080 lira idi. Yani bankaya yatan maaşı bu kadardı. Bu emekli Temmuz zammında 2.000 X yüzde 9.17=2.183,40 TL çıplak maaşa ulaşacak. Ek ödeme ile birlikte 2.183X yüzde 4=2.270,74 lira olarak maaşı bankaya yatacak.

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da ye zam rehberi!
10 soruda emekliye zam rehberi!

6- Çıplak (net maaş) dediğiniz rakamı nasıl öğrenebiliriz? Ek ödememizi de görebilir miyiz?

lerin maaşlarıyla ilgili tüm bilgiler e-devlet sisteminde bulunuyor. PTT'den alacağınız bir şifre ile internete girip e-devlet sisteminden tüm bilgilere ulaşabilirsiniz. Burada hem net maaşınızı hem ek ödemenizi görebilirsiniz. Ayrıca maaş ve sigortanızla ilgili tüm bilgilere de uylaşabilirsiniz. Buna imkan yok ise en yakın SGK'ya giderek net maaşınızı ve ek ödemenizi öğrenebilirsiniz.

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