Türkiye'nin en iyi haber sitesi
  • Haberler
  • Galeri
  • 10 vagonlu konaklama treni Elazığ'a geldi! İlk defa kullanılacak...

10 vagonlu konaklama treni 'a geldi! İlk defa kullanılacak...

TCDD tarafından depremzedelerin barınmalarını sağlamak amacıyla 'dan yola çıkarılan 10 vagonlu konaklama treni, Tren Garı'na ulaştı. Vagonlar, konforuyla bir evi aratmıyor.

DHA Ekonomi
Giriş Tarihi: 28.01.2020 14:22 Güncelleme Tarihi: 28.01.2020 14:23
10 vagonlu konaklama treni Elazığ'a geldi! İlk defa kullanılacak...

'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından depremzedelerin barınmalarına yardımcı olmak amacıyla harekete geçen TCDD, Türkiye Vagon Sanayi A.Ş.'de (TÜVASAŞ) TCDD personelinin kullanımı için hazırlanan 10 vagonlu treni, 'dan Elazığ'a gönderdi.

10 vagonlu konaklama treni Elazığ'a geldi! İlk defa kullanılacak...

İlk defa kullanılacak olan yardım treni, bu sabah Garı'na ulaştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
10 vagonlu konaklama treni Elazığ'a geldi! İlk defa kullanılacak...

İki ailenin rahatlıkla konaklayabileceği vagonlarda, yatak odası, koltuk takımı, eşya dolabı, mutfak, buzdolabı, fırın, yemek masası, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, klima, televizyon, tuvalet ve banyo bulunuyor.

10 vagonlu konaklama treni Elazığ'a geldi! İlk defa kullanılacak...
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
10 vagonlu konaklama treni Elazığ'a geldi! İlk defa kullanılacak...
10 vagonlu konaklama treni Elazığ'a geldi! İlk defa kullanılacak...
10 vagonlu konaklama treni Elazığ'a geldi! İlk defa kullanılacak...
BİZE ULAŞIN