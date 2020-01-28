10 vagonlu konaklama treni Elazığ'a geldi! İlk defa kullanılacak...

Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından depremzedelerin barınmalarına yardımcı olmak amacıyla harekete geçen TCDD, Türkiye Vagon Sanayi A.Ş.'de (TÜVASAŞ) TCDD personelinin kullanımı için hazırlanan 10 vagonlu treni, Sakarya'dan Elazığ'a gönderdi.