Giriş Tarihi: 17.12.2024 11:54
Güncelleme Tarihi: 17.12.2024
12:04
10 yılda 11 milyon yolcu! Bakan Uraloğlu açıkladı: İstanbul-Konya YHT Hattı 10. yılını kutluyor
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul ve Konya arasında 13 saat olan seyahat süresinin İstanbul-Konya YHT Hattı'nın hizmete alınmasıyla 4 saat 50 dakikaya düşürdüklerini vurgulayarak İstanbul-Konya YHT Hattı'nda 10 yılda 11,2 milyon yolcunun seyahat ettiğini bildirdi. Bakan Uraloğlu, "2024 yılında ise 1 milyon 469 bin kişiye hizmet verdi." ifadelerini kullandı.