10 yılda 11 milyon yolcu! Bakan Uraloğlu açıkladı: İstanbul-Konya YHT Hattı 10. yılını kutluyor

GÜNDE ORTALAMA 4 BİN 300 YOLCU

Bakan Uraloğlu, İstanbul ve Konya arasında 13 saat olan seyahat süresini hattın hizmete alınmasıyla 4 saat 50 dakikaya düşürdüklerini anımsattı. Bakan Uraloğlu, "644 kilometre uzunluğundaki Konya-İstanbul YHT hattımız günde karşılıklı 8 sefer olarak işletiliyor. Günlük ortalama 4 bin 300'den fazla yolcu taşınırken, günlük en fazla yolcu rekorunu 27 Mayıs 2023 tarihinde 6 bin 657 kişi ile kırmıştık. 2024 yılında ise 1 milyon 469 bin kişi bu hatta seyahat etti." açıklamasında bulundu.

Bu güzergâh üzerinde yaşayan vatandaşların hayatını kolaylaştıran ve seyahat sürelerinden tasarruf etmelerini sağlayan Konya-İstanbul YHT hattında 11 istasyonun durak noktası olduğunu belirten Uraloğlu "Konya, Eskişehir, Bilecik, Sakarya, Kocaeli ve İstanbul'a ulaşımı sağlayan bu hat aynı zamanda İstanbul Anadolu Yakasında Pendik-Bostancı-Söğütlüçeşme olmak üzere 3 istasyona, toplamda 11 istasyona uğruyor." diye söyledi.