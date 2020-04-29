Hem dünyada hem de ülkemizde hayatı olumsuz yönde etkileyen corona virüs nedeniyle hükümet sosyal ve maddi önlemler alırken en çok araştırılan konular arasında 1000 TL sosyal yardım başvuru sonuçları var. e-Devlet üzerinden pandemi sosyal yardım başvurusu yapan vatandaşlar sonuçların belli olmasını bekliyordu. Son dakika gelişmesine göre 1000 TL sosyal yardım başvuru sonuçları da netleşmeye başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın büyük desteğiyle başlatılan 1000 TL sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır? e-Devlet üzerinden yapılan başvuru ekranında birkaç gündür erişim sağlanamıyor. T.C kimlik numaralarına göre başvuru yapan kişilerden bazılarına müjdeli haber geldi. Bu arada Aile ve Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, bir evden gelen farklı başvuruların tek başvuru olarak değerlendireleceğini belirtmişti. İşte son dakika haberinin detayları...