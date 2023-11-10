Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 1000 Yatırımlar Holding AŞ halka arzı onaylandı. Bunun dışında halka arz takviminde 2 yeni şirket daha onay aldı. 2022 yılında kurulan 1000 Yatırımlar Holding A.Ş, bünyesinde bulundurduğu BinBin, Meta, Algoritma, Altay Enerji ve Go Sharing olmak üzere ulaşım, yazılım ve enerji gibi farklı alanlarda hizmet sunan 5 şirket ile faaliyet gösteriyor. Peki, 1000 Yatırımlar Holding halka arz ne zaman? 1000 Yatırımlar Holding halka arz katılım endeksine uygun mu? İşte, detaylar...