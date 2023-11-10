1000 Yatırımlar Holding halka arz ne zaman? 1000 Yatırımlar Holding halka arz katılım endeksine uygun mu? soruları yanıt arıyor. yatırımcıların gözdesi olan halka arzda, bu hafta 3 yeni şirket SPK tarafından onay aldı. Bunlardan biri de 1000 Yatırımlar Holding oldu. İşe, 1000 Yatırımlar Holding halka arz detayları...