Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri 1000 Yatırımlar Holding halka arz ne zaman? 1000 Yatırımlar Holding halka arz katılım endeksine uygun mu?
Giriş Tarihi: 10.11.2023 23:46 Güncelleme Tarihi: 10.11.2023 23:46

1000 Yatırımlar Holding halka arz ne zaman? 1000 Yatırımlar Holding halka arz katılım endeksine uygun mu?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 1000 Yatırımlar Holding AŞ halka arzı onaylandı. Bunun dışında halka arz takviminde 2 yeni şirket daha onay aldı. 2022 yılında kurulan 1000 Yatırımlar Holding A.Ş, bünyesinde bulundurduğu BinBin, Meta, Algoritma, Altay Enerji ve Go Sharing olmak üzere ulaşım, yazılım ve enerji gibi farklı alanlarda hizmet sunan 5 şirket ile faaliyet gösteriyor. Peki, 1000 Yatırımlar Holding halka arz ne zaman? 1000 Yatırımlar Holding halka arz katılım endeksine uygun mu? İşte, detaylar...

1000 Yatırımlar Holding halka arz ne zaman? 1000 Yatırımlar Holding halka arz katılım endeksine uygun mu?

1000 Yatırımlar Holding halka arz ne zaman? 1000 Yatırımlar Holding halka arz katılım endeksine uygun mu? soruları yanıt arıyor. yatırımcıların gözdesi olan halka arzda, bu hafta 3 yeni şirket SPK tarafından onay aldı. Bunlardan biri de 1000 Yatırımlar Holding oldu. İşe, 1000 Yatırımlar Holding halka arz detayları...

1000 Yatırımlar Holding halka arz ne zaman? 1000 Yatırımlar Holding halka arz katılım endeksine uygun mu?

1000 YATIRIMLAR HOLDİNG HALKA ARZ OLUYOR!

1000 Yatırımlar Holding 1 TL nominal değerli paylar 125 TL sabit fiyatla satışa sunulacak.

9,500,000 Lot dağıtacak şirketin halka arz büyüklüğü 1.1 Milyar TL olarak duyuruldu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
1000 Yatırımlar Holding halka arz ne zaman? 1000 Yatırımlar Holding halka arz katılım endeksine uygun mu?

1000 YATIRIMLAR HOLDİNG HALKA ARZ NE ZAMAN?

Yıldız Pazar'da "BINHO" BİST koduyla işlem görecek olan, 1000 Yatırımlar Holding 14-15 Kasım 2023 tarihlerinde talep toplayacak.

1000 Yatırımlar Holding halka arz ne zaman? 1000 Yatırımlar Holding halka arz katılım endeksine uygun mu?

Dağıtılacak Pay Miktarı (Olası)

- 2.1 Milyon katılım ~ 5 Lot (625 TL).

- 2.5 Milyon katılım ~ 4 Lot (500 TL).

- 2.9 Milyon katılım ~ 4 Lot (500 TL).

- 3.3 Milyon katılım ~ 3 Lot (375 TL).

- 3.7 Milyon katılım ~ 3 Lot (375 TL).

- 4.1 Milyon katılım ~ 2 Lot (250 TL).

- 4.5 Milyon katılım ~ 2 Lot (250 TL).

- 4.9 Milyon katılım ~ 2 Lot (250 TL).

1000 Yatırımlar Holding halka arz ne zaman? 1000 Yatırımlar Holding halka arz katılım endeksine uygun mu?

5 ŞİRKET İLE FAALİYET GÖSTERİYOR

2022 yılında kurulan 1000 Yatırımlar Holding A.Ş, bünyesinde bulundurduğu BinBin, Meta, Algoritma, Altay Enerji ve Go Sharing olmak üzere ulaşım, yazılım ve enerji gibi farklı alanlarda hizmet sunan 5 şirket ile faaliyet gösteriyor.

SON DAKİKA