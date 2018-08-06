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1000 yıllık Kalesi 2019'da ziyarete açılacak

Giriş Tarihi: 06.08.2018 17:30 Güncelleme Tarihi: 06.08.2018 17:31
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1000 yıllık Kalesi 2019'da ziyarete açılacak
1000 yıllık Artvin Kalesi 2019'da ziyarete açılacak

Çoruh Nehri kenarında bulunan 1000 yıllık Kalesi, çevre düzenlemelerinden sonra turizme kazandırılarak ziyarete açılacak.

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1000 yıllık Kalesi 2019'da ziyarete açılacak
1000 yıllık Artvin Kalesi 2019'da ziyarete açılacak

Gürcü Krallığı'nın 10. yüzyılda inşa ettirdiği tahmin edilen kale, şehir girişindeki Çoruh Nehri'nin kenarında bulunan sarp kayalığın üzerindeki ihtişamlı görüntüsüyle doğa ve tarih meraklılarını kendine hayran bırakıyor.

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1000 yıllık Kalesi 2019'da ziyarete açılacak
1000 yıllık Artvin Kalesi 2019'da ziyarete açılacak

Askeri alan sınırları içerisinde bulunduğu için özel izinle gezilebilen kalede, turistik ziyaretler gerçekleştirilemiyor.

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1000 yıllık Kalesi 2019'da ziyarete açılacak
1000 yıllık Artvin Kalesi 2019'da ziyarete açılacak

2004 yılında restorasyonu yapıldıktan sonra, 2012 yılı içerisinde ışıklandırılan şehrin en eski tarihi yapısı özelliğine sahip kalenin, Belediyesi'nin girişimleriyle çevre düzenlemesi yapıldıktan sonra ziyarete açılması planlanıyor.

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1000 yıllık Kalesi 2019'da ziyarete açılacak
1000 yıllık Artvin Kalesi 2019'da ziyarete açılacak

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Yalçın Kurt, kalenin kaya üzerine inşa edilmiş muhteşem bir yapı olduğunu söyledi.

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1000 yıllık Kalesi 2019'da ziyarete açılacak
1000 yıllık Artvin Kalesi 2019'da ziyarete açılacak
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1000 yıllık Kalesi 2019'da ziyarete açılacak
1000 yıllık Artvin Kalesi 2019'da ziyarete açılacak
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