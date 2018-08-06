1000 yıllık Artvin Kalesi 2019'da ziyarete açılacak

Çoruh Nehri kenarında bulunan 1000 yıllık Artvin Kalesi, çevre düzenlemelerinden sonra turizme kazandırılarak ziyarete açılacak. Gürcü Krallığı'nın 10. yüzyılda inşa ettirdiği tahmin edilen kale, şehir girişindeki Çoruh Nehri'nin kenarında bulunan sarp kayalığın üzerindeki ihtişamlı görüntüsüyle doğa ve tarih meraklılarını kendine hayran bırakıyor. Askeri alan sınırları içerisinde bulunduğu için özel izinle gezilebilen kalede, turistik ziyaretler gerçekleştirilemiyor. 2004 yılında restorasyonu yapıldıktan sonra, 2012 yılı içerisinde ışıklandırılan şehrin en eski tarihi yapısı özelliğine sahip kalenin, Artvin Belediyesi'nin girişimleriyle çevre düzenlemesi yapıldıktan sonra ziyarete açılması planlanıyor. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Yalçın Kurt, kalenin kaya üzerine inşa edilmiş muhteşem bir yapı olduğunu söyledi.