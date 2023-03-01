11 ilde fiyatlar sabitlendi! Bakan Kurum: Hep birlikte bu süreci yürütmek zorundayız

"DEVLETİN GÜCÜNÜ BUGÜN VATANDAŞA GÖSTERME, HER TÜRLÜ İMKANI VATANDAŞA VERME GÜNÜ"

Bakan Kurum, daha sonra müteahhitlerle bir araya gelerek yeni yapılacak konutlarla ilgili bilgi verdi. "Bu ülke için eli taşın altına koyma zamanı" diyen Bakan Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Üreticisi, inşaatçısı, işçisi, mühendisi, mimarı ile hep birlikte bu süreci yürütmek zorundayız. O evlerin en temiz, en sağlıklı, en güvenli şekliyle yapılmasını bekliyorum. Devletin gücünü bugün vatandaşa gösterme, her türlü imkanı vatandaşa verme günü.