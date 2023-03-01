11 ilde fiyatlar sabitlendi! Bakan Kurum: Hep birlikte bu süreci yürütmek zorundayız

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gaziantep'te iş dünyasının temsilcileri ve müteahhitlerle bir araya geldi. Türkiye için elini taşın altına koyma vakti olduğunu ifade eden Bakan Kurum, "Üreticisi, inşaatçısı, işçisi, mühendisi, mimarı ile hep birlikte bu süreci yürütmek zorundayız. Devletin gücünü bugün vatandaşa gösterme, her türlü imkânı vatandaşa verme günü. Bunu da hep birlikte yapmak zorundayız. Bunu yapacak güce ve kudrete sahibiz. El birliği içerisinde bu süreci yöneteceğiz" dedi. Bakan Kurum'un bir araya geldiği inşaat malzemesi üreticileri 11 ilde fiyatlarını sabitledi.