1,3 milyar metreküplük doğal gaz geliyor! Bakan Bayraktar tarih verdi: İthalat ve ihracatla alakalı farklı çalışmalarımız var

Bayraktar, doğal gazın Türkmenistan'dan Türkiye'ye gelmesinin uzun zamandır çalıştıkları bir konu olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Zira biz Türkiye'nin gaz tedarikini farklılaştırmak, çeşitlendirmek istiyoruz. Farklı ülkelerden gazımızı tedarik etmek istiyoruz. Dolayısıyla bu, planın bir parçası. Bu anlamda biz uzun zamandır aslında gerek gazlaştırma tesisleriyle LNG şeklinde farklı ülkelerden gaz alabilmeyi sağladık. Böyle bir tedarik yoluna gittik ama onun dışında 20 yıldan fazla bir zaman sonra ilk kez boru gazıyla Türkiye, kendi sınırları olmayan bir ülkeden gaz tedariki yapmış olacak. Bu bir ilk bizim için. Aslında 1998'lere kadar dayanan bir konu fakat neredeyse 30 yıla yakın bir süredir maalesef bir metreküp gaz bile Türkmenistan'dan Türkiye'ye ulaşmamıştır. İnşallah 1 Mart itibarıyla bu aşılmış olacak."

Türkiye'nin, Türkmenistan'ın İran'a teslim edeceği gazı, İran üzerinden swap yoluyla İran-Türkiye doğal gaz bağlantı noktasında Gürbulak'tan teslim alacağını ve gazın ülkede kullanılmaya başlanacağını bildiren Bayraktar, "Temelde çeşitlendirme, gazın maliyetini düşürme, dolayısıyla daha rekabetçi bir gaza sahip olabilme, tedarikine sahip olabilme noktasında bizim için çok önemli bir anlaşma." ifadelerini kullandı.