Giriş Tarihi: 12.02.2025 15:38
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025
15:38
1,3 milyar metreküplük doğal gaz geliyor! Bakan Bayraktar tarih verdi: İthalat ve ihracatla alakalı farklı çalışmalarımız var
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, doğal gazın Türkmenistan'dan Türkiye'ye gelmesinin uzun zamandır çalıştıkları bir konu olduğunu vurgulayarak "Bu yıl itibarıyla, yıl sonuna kadar devam edecek bu tedarik sürecinde 1,3 milyar metreküplük bir doğal gazı inşallah Türkiye'deki kullanıcılara sunacağız." dedi.