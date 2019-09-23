17 milyona zam geliyor! Emekli maaşları ve ocak zammı ne kadar olacak? İşte tüm detaylar...
17 milyona zam geliyor! Emekli maaşları ve ocak zammı ne kadar olacak? İşte tüm detaylar...
Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin yanı sıra birçok farklı kesim Ocak ayında maaşlara yapılacak zamları merakla bekliyor. Bu yılın ikinci yarısındaki enflasyon oranının baz alınarak yapılacağı zam ile 17 milyon kişinin maaşları zamlanacak. Ocak ayındaki zam haberini beklemeye koyulan emekliler internet üzerinden günaşırı 'emekli maaş zammı ne kadar olacak?' 'en düşük emekli maaşı ne kadar?' sorularının yanıtlarını arayarak konuyla ilgili en güncel bilgilere sahip olmak istiyor. Peki yeni yılda yeni maaşlar ne kadar olacak? Hangi kesim ne kadar zam alacak? İşte yeni emekli zammı ile ilgili tüm ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 23.09.2019
09:15
Güncelleme Tarihi: 23.09.2019
09:21