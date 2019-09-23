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  • 17 milyona zam geliyor! Emekli maaşları ve ocak zammı ne kadar olacak? İşte tüm detaylar...

17 milyona zam geliyor! Emekli maaşları ve ocak zammı ne kadar olacak? İşte tüm detaylar...

Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin yanı sıra birçok farklı kesim Ocak ayında maaşlara yapılacak zamları merakla bekliyor. Bu yılın ikinci yarısındaki enflasyon oranının baz alınarak yapılacağı zam ile 17 milyon kişinin maaşları zamlanacak. Ocak ayındaki zam haberini beklemeye koyulan emekliler internet üzerinden günaşırı 'emekli maaş zammı ne kadar olacak?' 'en düşük ne kadar?' sorularının yanıtlarını arayarak konuyla ilgili en güncel bilgilere sahip olmak istiyor. Peki yeni yılda yeni maaşlar ne kadar olacak? Hangi kesim ne kadar zam alacak? İşte yeni ile ilgili tüm ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 23.09.2019 09:15 Güncelleme Tarihi: 23.09.2019 09:21
17 milyona zam geliyor! Emekli maaşları ve ocak zammı ne kadar olacak? İşte tüm detaylar...

Emekli maaşları ile ilgili yeni bilgiler gelmeye devam ederken, konuyla ilgili araştırmalar da hız kazanmaya başladı. Ocak ayında emekli ve memurlar başta olmak üzere birçok kesimin maaşı ve gelirleri artacak.

17 milyona zam geliyor! Emekli maaşları ve ocak zammı ne kadar olacak? İşte tüm detaylar...

Memurlara ve memur emeklilerine ise yüzde 4 zam ve 2019'un ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 5'i aşarsa fark yansıtılacak.

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17 milyona zam geliyor! Emekli maaşları ve ocak zammı ne kadar olacak? İşte tüm detaylar...

Merkez Bankası'nın tahminine göre SSK ve Bağ-Kur'luların zammı yüzde 8.46, memur ve emeklilerinin ise yüzde 3.46 farkla yüzde 7.46 olacak.

17 milyona zam geliyor! Emekli maaşları ve ocak zammı ne kadar olacak? İşte tüm detaylar...

Beklenti anketinde ise artış SSK ve Bağ-Kur'lular için yüzde 8.52, memur ve memur emeklileri için yüzde 7.52 olarak tahmin ediliyor.

17 milyona zam geliyor! Emekli maaşları ve ocak zammı ne kadar olacak? İşte tüm detaylar...

Memur maaşlarındaki artış pek çok aylığı da etkileyecek:

17 milyona zam geliyor! Emekli maaşları ve ocak zammı ne kadar olacak? İşte tüm detaylar...

En düşük memur emeklisi aylığı 2 bin 712 liraya yükselebilecek.

17 milyona zam geliyor! Emekli maaşları ve ocak zammı ne kadar olacak? İşte tüm detaylar...

Emekli doktorların ek ödemesi uzmanlarda 2 bin 530, olmayanlarda bin 935 liraya ulaşabilecek.

65 yaş aylığı 685 lira olabilecek.

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