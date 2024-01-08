18 yaş öncesi çalışana emeklilik kapısı! Sigorta primi ve aylık hesabında kritik detaylar

Emekliliği öne çekmek, aylığı artırmak için merak edilen bazı soruların yanıtları şöyle:



1-1980 yılında lisede okurken yaz tatilinde 3 ay sigortalı bir fabrikada çalıştım. Emekliliğe dahil edilir mi?

Uzun vadeli sigorta olan yaşlılık, malullük, ölüm sigortasına tabi çalışmak sigorta başlangıcı olarak kabul ediliyor. Bunun için de 18 yaşın doldurulduğu tarih başlangıç dikkate alınıyor.18 yaş altı çalışmaların sigorta başlangıcı kabul edilmesine yönelik istisnalar bulunuyor. Bunlardan biri de 1981 yılından önce işe başlamış olmak. Bu tarihten 14 yaşında da olsanız sigortalılık başlangıç tarihiniz kabul edilir, emeklilik buna göre hesaplanır.



