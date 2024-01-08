Giriş Tarihi: 08.01.2024 06:59
Güncelleme Tarihi: 08.01.2024
07:00
18 yaş öncesi çalışana emeklilik kapısı! Sigorta primi ve aylık hesabında kritik detaylar
Milyonlarca çalışanın hayali iyi bir aylıkla emekli olup rahat bir ömür sürmek olup, bunun için sigorta kollarına göre kritik ayrıntılara dikkat etmek gerekiyor. Emeklilik aylığı hesabı memur, işçi, kendi hesabına çalışanlar için farklı hesaplanıyor. Aylığı, çalışma yaşamı boyunca üstünden prim hesaplanan kazanç tutarı ve prim ödeme gün sayısı belirliyor.