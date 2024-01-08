Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri 18 yaş öncesi çalışana emeklilik kapısı! Sigorta primi ve aylık hesabında kritik detaylar
Giriş Tarihi: 08.01.2024 06:59 Güncelleme Tarihi: 08.01.2024 07:00

18 yaş öncesi çalışana emeklilik kapısı! Sigorta primi ve aylık hesabında kritik detaylar

Milyonlarca çalışanın hayali iyi bir aylıkla emekli olup rahat bir ömür sürmek olup, bunun için sigorta kollarına göre kritik ayrıntılara dikkat etmek gerekiyor. Emeklilik aylığı hesabı memur, işçi, kendi hesabına çalışanlar için farklı hesaplanıyor. Aylığı, çalışma yaşamı boyunca üstünden prim hesaplanan kazanç tutarı ve prim ödeme gün sayısı belirliyor.

HAZAL ATEŞ
18 yaş öncesi çalışana emeklilik kapısı! Sigorta primi ve aylık hesabında kritik detaylar

Sigorta primlerinin 18 yaşından önce yatırılmasının emekliliğe etkisi merak edilen konuların başında geliyor. Bu yaştan önceki sürelere ait sigorta günleri kaybolmuyor, emeklilikte aranan prim gün sayısında hesaba katılıyor. Emeklilik başlangıcı 18 yaşının doldurulduğu tarih kabul ediliyor.

18 yaş öncesi çalışana emeklilik kapısı! Sigorta primi ve aylık hesabında kritik detaylar

Ancak bir istisna bulunuyor. Bu yaştan önceki çalışmaların emekliliğe etkisinde Nisan 1981 tarihi önem taşıyor. Bu tarihten önce işe girenler için 18 yaş altı çalışma sigorta başlangıcı olarak kabul ediliyor. Bu gruptakiler 16 yaşında ilk defa sigortalı olsa da sigortalılık başlangıcı kabul edilerek emeklilik şartları buna göre hesaplanır.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
18 yaş öncesi çalışana emeklilik kapısı! Sigorta primi ve aylık hesabında kritik detaylar

Sigorta sonrası mahkeme kararıyla yapılan düzeltme emeklilikte hesaba katılmıyor. SSK veya Bağ-Kur'lu olarak işe başlayanların yetim aylığı kesilmiyor, çift maaş alınmasının önünde bir engel bulunmuyor. Mirası reddeden ölen yakınının borçlarını ödeme yükümlülüğünden kurtulurken yetim aylığı almaya devam ediyor.

18 yaş öncesi çalışana emeklilik kapısı! Sigorta primi ve aylık hesabında kritik detaylar

Emekliliği öne çekmek, aylığı artırmak için merak edilen bazı soruların yanıtları şöyle:

1-1980 yılında lisede okurken yaz tatilinde 3 ay sigortalı bir fabrikada çalıştım. Emekliliğe dahil edilir mi?
Uzun vadeli sigorta olan yaşlılık, malullük, ölüm sigortasına tabi çalışmak sigorta başlangıcı olarak kabul ediliyor. Bunun için de 18 yaşın doldurulduğu tarih başlangıç dikkate alınıyor.18 yaş altı çalışmaların sigorta başlangıcı kabul edilmesine yönelik istisnalar bulunuyor. Bunlardan biri de 1981 yılından önce işe başlamış olmak. Bu tarihten 14 yaşında da olsanız sigortalılık başlangıç tarihiniz kabul edilir, emeklilik buna göre hesaplanır.

18 yaş öncesi çalışana emeklilik kapısı! Sigorta primi ve aylık hesabında kritik detaylar

2-Emeklilikte kimlerin yaş düzeltmesi dikkate alınır?
Nüfus kayıtlarına göre kişinin ilk defa sigortalı olduğu tarih emeklilik açısından dikkate alınıyor. İlk defa çalışmaya başladıktan sonra mahkeme kararıyla yapılan düzeltmeler emeklilik işlemlerinde geçerli sayılmıyor. Nüfus Hizmetleri Kanunu'ndaki son değişikliklere göre, dayanak belgesinde bulunduğu halde nüfus kütüklerine hatalı veya eksik tescil edilen ya da hiç yazılmayan bilgiler "hata" olarak değerlendiriliyor.

SON DAKİKA