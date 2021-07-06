1915 Çanakkale Köprüsü inşaatında askı halatlarının montajına başlandı

Her biri 45 metre genişliğinde, 48 metre uzunluğunda ve 700 ton ağırlığındaki 153 bloktan oluşan tabliyeler Singapur bayraklı, 106 metrelik "Asian Hercules-III" isimli yüzer vinçle yerlerine yerleştirilecek. Bu sayede köprünün diğer blokları için ilk bağlantı da sağlanmış olacak.