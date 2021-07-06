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Haberler Galeri 1915 Çanakkale Köprüsü inşaatında askı halatlarının montajına başlandı
Giriş Tarihi: 06.07.2021 15:27 Güncelleme Tarihi: 06.07.2021 15:28

1915 Çanakkale Köprüsü inşaatında askı halatlarının montajına başlandı

Çanakkale'nin Lapseki ve Gelibolu ilçeleri arasında yapımı devam eden 1915 Çanakkale Köprüsü'nün tabliye bloklarının bağlanacağı askı halatlarının, ana halatlara montaj işlemine başlandı.

1915 Çanakkale Köprüsü inşaatında askı halatlarının montajına başlandı

Asya yakasında bulunan Lapseki Şekerkaya ile Avrupa yakasında yer alan Gelibolu Sütlüce mevkilerindeki şantiyelerde 649'u mühendis 5 bin kişiyle yoğun bir çalışma yürütülüyor.

1915 Çanakkale Köprüsü inşaatında askı halatlarının montajına başlandı

Proje kapsamında her iki yakadaki kuleler arasına yerleştirilecek mega blokun montajı için hazırlık yapan ekipler, blokların bağlanacağı askı halatlarını, ana halatlara monte ediyor.

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1915 Çanakkale Köprüsü inşaatında askı halatlarının montajına başlandı

Köprünün ana halatlarının tam ortasında kalacak blok, gemiyle buraya getirilip vinç ile yukarı kaldırılarak monte edilecek.

1915 Çanakkale Köprüsü inşaatında askı halatlarının montajına başlandı

Her biri 45 metre genişliğinde, 48 metre uzunluğunda ve 700 ton ağırlığındaki 153 bloktan oluşan tabliyeler Singapur bayraklı, 106 metrelik "Asian Hercules-III" isimli yüzer vinçle yerlerine yerleştirilecek. Bu sayede köprünün diğer blokları için ilk bağlantı da sağlanmış olacak.

1915 Çanakkale Köprüsü inşaatında askı halatlarının montajına başlandı

Çalışmalar süresince Çanakkale Boğazı bazı günlerde transit gemi geçişlerine kapalı tutulacak. Diğer günlerde ise belirlenen bölgelerde tek yönlü trafik işleyecek.

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