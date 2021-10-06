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Haberler Galeri 1915 Çanakkale Köprüsü'nde gururlandıran detay!
Giriş Tarihi: 06.10.2021 11:31 Güncelleme Tarihi: 06.10.2021 11:35

1915 Çanakkale Köprüsü'nde gururlandıran detay!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 12. Ulaştırma ve Haberleşme Şurası etkinliğinde 1915 Çanakkale Köprüsü'nün önemli özelliklerine değinerek dikkat çeken açıklamalar yaparken, "Toplumlar, sadece kendilerine sunulanı değil, her alanda dünyada en iyi olanı, anında talep etmeye başladılar. Birkaç saatlik iletişim kesintisinin bile toplumda oluşturduğu rahatsızlığa ve yerli ve milli uygulamaların ne kadar gerekli olduğuna çok yakında bir kez daha hep birlikte şahit olduk" açıklamasında bulundu. İşte detaylar...

1915 Çanakkale Köprüsü’nde gururlandıran detay!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca düzenlenen, geleceğin ulaşım ve haberleşme sistemlerinin ele alınacağı 12. Ulaştırma ve Haberleşme Şurası bugün İstanbul Atatürk Havalimanı C Terminali Etkinlik Merkezi'nde kapılarını açtı.

1915 Çanakkale Köprüsü’nde gururlandıran detay!

Şura kapsamında "Milli Ulaşım ve Altyapı Politikası" vizyonuyla Transporttech Conference, Ulaştırma Bakanları Yuvarlak Masa Toplantısı, sektör oturumları, ikili görüşmeler ve paneller gerçekleştirilecek.

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1915 Çanakkale Köprüsü’nde gururlandıran detay!

Şura'da 55 farklı ülkeden ulaştırma bakanları ve bakan yardımcılarının yanı sıra sektör profesyonelleri bir araya geldi.

1915 Çanakkale Köprüsü’nde gururlandıran detay!

Etkinliğin açılışında konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Şura kapsamında çok sayıda ülkeden sektör temsilcilerinin Türkiye'de buluştuğuna işaret ederek, 12. Ulaştırma ve Haberleşme Şurası çerçevesinde 3 gün boyunca ulaşım ve iletişim dünyasının kalbinin İstanbul'da atacağını söyledi.

1915 Çanakkale Köprüsü’nde gururlandıran detay!

Haberleşme ve ulaştırma sektörlerinin, küresel dünyada ekonominin temel sütunları arasında yer aldığını belirten Karaismailoğlu, iletişim ve ulaşım çağının hayli gelişmiş bir safhasının yaşandığına dikkati çekti.

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