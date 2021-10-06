1915 Çanakkale Köprüsü’nde gururlandıran detay!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 12. Ulaştırma ve Haberleşme Şurası etkinliğinde 1915 Çanakkale Köprüsü'nün önemli özelliklerine değinerek dikkat çeken açıklamalar yaparken, "Toplumlar, sadece kendilerine sunulanı değil, her alanda dünyada en iyi olanı, anında talep etmeye başladılar. Birkaç saatlik iletişim kesintisinin bile toplumda oluşturduğu rahatsızlığa ve yerli ve milli uygulamaların ne kadar gerekli olduğuna çok yakında bir kez daha hep birlikte şahit olduk" açıklamasında bulundu. İşte detaylar...