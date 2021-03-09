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Haberler Galeri 1915 Çanakkale Köprüsü'nde montaj başladı: Dünyanın etrafını 4 kez dolanabilir!
Giriş Tarihi: 09.03.2021 12:12 Güncelleme Tarihi: 30.05.2021 11:22

'nde montaj başladı: Dünyanın etrafını 4 kez dolanabilir!

'nde kedi yolunun tamamlanmasının ardından başlanan ana kabloların montaj çalışmaları devam ediyor. Bir kıtadan diğer kıtaya, köprünün ana halatlarını oluşturmak için toplam 296 adet çelik kablo çekilecek.

1915 Çanakkale Köprüsü'nde montaj başladı: Dünyanın etrafını 4 kez dolanabilir!

Çelik kablolarda kullanılan 162 bin kilometre tel uzunluğunun, dünyanın etrafını 4 kez dolaşabilecek uzunlukta olduğu ifade edildi. Köprüden araçların geçeceği yolu oluşturacak tabliye blokları da üretildiği Gemlik ve Gölcük'teki fabrikalardan Gelibolu Sütlüce'deki şantiye alanına getirilmeye devam ediyor.

1915 Çanakkale Köprüsü'nde montaj başladı: Dünyanın etrafını 4 kez dolanabilir!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 18 Mart 2017 tarihinde temelini attığı '', tamamlandığında Avrupa ile Asya kıtasını birleştiren önemli bir geçiş noktası olacak. Çanakkale Köprüsü'nde çalışmalar 7/24 aralıksız devam ederken, toplam uzunluğu 4 bin 330 metre olan kedi yolunun tamamlanmasının ardından köprünün ana kablolarının montajına başlandı. Ana halatları oluşturacak çelik kablolardan 13'er tanesi çekildi. Ana kabloları oluşturmak için köprünün kenar açıklıklarına kulelerin sağ ve sol tarafına 148'er adet, orta açıklığa ise yine sağ ve sol tarafa 144'er adet çelik kablo çekilecek.

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1915 Çanakkale Köprüsü'nde montaj başladı: Dünyanın etrafını 4 kez dolanabilir!

DÜNYANIN ETRAFINI 4 KEZ DOLAŞACAK UZUNLUKTA TEL KULLANILACAK

'nün ana halatlarını oluşturacak çelik kabloların her birinin içinde 126 adet tel bulunduğu belirtildi. Ana halatları oluşturmak için her biri 4 bin 330 metre uzunluğunda 296 adet çelik kablo çekileceği için toplamda yaklaşık 162 bin kilometre tel kullanılmış olacak. Çelik kablolarda kullanılan tel uzunluğunun çevresi 40 bin 75 kilometre olan dünyanın etrafını 4 kez dolaşması anlamına geliyor.

1915 Çanakkale Köprüsü'nde montaj başladı: Dünyanın etrafını 4 kez dolanabilir!

TABLİYE BLOĞU SAYISI 26'YA ULAŞTI

Çimtaş firması tarafından Gemlik ve Gölcük'teki fabrikalarda üretilen tabliye blokları da Gelibolu Sütlüce'deki şantiye alanına getirilmeye devam ediyor. Şantiye alanına ulaşan 26 tabliye bloğunun her biri 45 metre genişliğinde, 48 metre uzunluğunda ve 700 ton ağırlığında. Köprünün deniz üzerindeki yolunu ise toplamda 86 tabliye bloğu oluşturacak. Ana ve askı kablolarının montajının ardından, tabliye blokları yüzer vinç ve kaldırma vinci ile askı halatlarına bağlanacak ve tabliye teşkil edilmiş olacak.

1915 Çanakkale Köprüsü'nde montaj başladı: Dünyanın etrafını 4 kez dolanabilir!

TASARIMDA İNCE DETAYLAR

'', tasarımındaki inceliklerle de dünyada ilk olmaya aday. Cumhuriyetin 100'üncü kuruluş yıl dönümünü temsil eden 2023 metrelik orta açıklığıyla köprü tamamlandığında 'dünyanın en büyük orta açıklığına sahip asma köprüsü' unvanına sahip olacak.

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