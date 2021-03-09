1915 Çanakkale Köprüsü'nde montaj başladı: Dünyanın etrafını 4 kez dolanabilir!

Çelik kablolarda kullanılan 162 bin kilometre tel uzunluğunun, dünyanın etrafını 4 kez dolaşabilecek uzunlukta olduğu ifade edildi. Köprüden araçların geçeceği yolu oluşturacak tabliye blokları da üretildiği Gemlik ve Gölcük'teki fabrikalardan Gelibolu Sütlüce'deki şantiye alanına getirilmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 18 Mart 2017 tarihinde temelini attığı '1915 Çanakkale Köprüsü', tamamlandığında Avrupa ile Asya kıtasını birleştiren önemli bir geçiş noktası olacak. Çanakkale Köprüsü'nde çalışmalar 7/24 aralıksız devam ederken, toplam uzunluğu 4 bin 330 metre olan kedi yolunun tamamlanmasının ardından köprünün ana kablolarının montajına başlandı. Ana halatları oluşturacak çelik kablolardan 13'er tanesi çekildi. Ana kabloları oluşturmak için köprünün kenar açıklıklarına kulelerin sağ ve sol tarafına 148'er adet, orta açıklığa ise yine sağ ve sol tarafa 144'er adet çelik kablo çekilecek. DÜNYANIN ETRAFINI 4 KEZ DOLAŞACAK UZUNLUKTA TEL KULLANILACAK TABLİYE BLOĞU SAYISI 26'YA ULAŞTI TASARIMDA İNCE DETAYLAR 1915 Çanakkale Köprüsü'nün kule bağlantıları ve bağlantı unsurları, Türk bayrağının renkleri olan kırmızı- beyaza boyanacak. 318 metrelik yüksekliğiyle 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'ni simgeleyecek kulelerin üst kısmı da Seyit Onbaşı'nın Çanakkale Savaşları'nda namluya sürdüğü top mermisini temsil edecek şekilde olacak. Köprünün 770'er metre yan açıklıklar ile toplam 3 bin 563 metre uzunluğunda olması planlanırken, 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleri ile toplam geçiş uzunluğu 4 bin 608 metre olacak. Gidiş- geliş 3 şeritli olacak köprünün, yaklaşık 45,06 metre genişlikte olması öngörülüyor. Köprü tabliyesinin iki tarafında bakım onarım amacıyla kullanılacak yürüme yolları olacak. 18 MART 2022'DE HİZMETE AÇILACAK 1915 Çanakkale Köprüsü, 18 Mart 2022'de tamamlanarak, hizmete açılacak. Çanakkale Boğazı, köprü ile 6 dakikada geçilebilecek.