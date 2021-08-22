Giriş Tarihi: 22.08.2021 06:54Güncelleme Tarihi: 22.08.2021 06:55
1915 Çanakkale Köprüsü'nde sona doğru: Dünyanın en büyüğü olacak
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Çanakkale'nin Lapseki ve Gelibolu ilçeleri arasında yapımı devam eden 1915 Çanakkale Köprüsü'nde 87 tabliyeden 29'unun montajının tamamlandığını açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, tamamlandığında dünyanın en büyük orta açıklığına sahip asma köprüsü unvanına sahip olacak olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün 29'uncu tabliye bloğunun yerleştirildiği ifade edildi.