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Haberler Galeri 1915 Çanakkale Köprüsü'nde sona doğru: Dünyanın en büyüğü olacak
Giriş Tarihi: 22.08.2021 06:54 Güncelleme Tarihi: 22.08.2021 06:55

1915 Çanakkale Köprüsü'nde sona doğru: Dünyanın en büyüğü olacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Çanakkale'nin Lapseki ve Gelibolu ilçeleri arasında yapımı devam eden 1915 Çanakkale Köprüsü'nde 87 tabliyeden 29'unun montajının tamamlandığını açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, tamamlandığında dünyanın en büyük orta açıklığına sahip asma köprüsü unvanına sahip olacak olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün 29'uncu tabliye bloğunun yerleştirildiği ifade edildi.

SABAH
1915 Çanakkale Köprüsü’nde sona doğru: Dünyanın en büyüğü olacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, her biri 45 metre genişliğinde, 48 metre uzunluğundaki mega tabliye bloklarının bir bölümünün yerlerine monte edilmesiyle köprünün geçiş yolunun da belirginleşmeye başladığını aktardı.

1915 Çanakkale Köprüsü’nde sona doğru: Dünyanın en büyüğü olacak

DİKKAT ÇEKEN ÖZELLİKLER

Çanakkale Boğazı'nın gerdanlığı olarak nitelendirilen proje için Asya yakasında bulunan Lapseki Şekerkaya ile Avrupa yakasında yer alan Gelibolu Sütlüce mevkilerindeki şantiyelerde 665'i mühendis yaklaşık 5 bin kişiyle yoğun bir çalışma yürütülüyor.

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1915 Çanakkale Köprüsü’nde sona doğru: Dünyanın en büyüğü olacak

Açıklamada şöyle denildi: "Dünyanın en uzun orta açıklıklı asma köprüsü unvanına sahip olan köprünün ayakları 318 metrelik yüksekliğiyle 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'ni simgeliyor."

1915 Çanakkale Köprüsü’nde sona doğru: Dünyanın en büyüğü olacak

Asma Köprü'nün 318 metrelik çelik kuleleri Türk ve dünya tarihi açısından çok büyük öneme sahip olan Çanakkale Deniz Zaferi'nin kazanıldığı 18 Mart 1915'i, Asma Köprü'nün iki çelik kulesi arasındaki 2.023 metrelik orta açıklık Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıl dönümünü işaret ediyor. Kulelerin kırmızı beyaz rengi al bayrağımızı temsil ediyor."

1915 Çanakkale Köprüsü’nde sona doğru: Dünyanın en büyüğü olacak

"Malkara-Çanakkale Otoyolu da 1915 Çanakkale Köprüsü ile birlikte 18 Mart 2022'de hizmete açılacak.

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