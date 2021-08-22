1915 Çanakkale Köprüsü’nde sona doğru: Dünyanın en büyüğü olacak

Asma Köprü'nün 318 metrelik çelik kuleleri Türk ve dünya tarihi açısından çok büyük öneme sahip olan Çanakkale Deniz Zaferi'nin kazanıldığı 18 Mart 1915'i, Asma Köprü'nün iki çelik kulesi arasındaki 2.023 metrelik orta açıklık Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıl dönümünü işaret ediyor. Kulelerin kırmızı beyaz rengi al bayrağımızı temsil ediyor."