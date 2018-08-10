2 bin yıllık ata tohumu! O ilimizde hasat gerçekleşti...
Sivas'ın Zara ilçesinde 2 bin yıllık ata tohumuyla ekilen tarlalarda başakların buğday vermesiyle doğal yöntemlerle hasat gerçekleştirildi.
Giriş Tarihi: 10.08.2018 11:28 Güncelleme Tarihi: 10.08.2018 11:36
2 bin yıllık ata tohumu! O ilimizde hasat gerçekleşti...
2 bin yıllık ata tohumu! O ilimizde hasat gerçekleşti...
2 bin yıllık ata tohumu! O ilimizde hasat gerçekleşti...
2 bin yıllık ata tohumu! O ilimizde hasat gerçekleşti...
2 bin yıllık ata tohumu! O ilimizde hasat gerçekleşti...
2 bin yıllık ata tohumu! O ilimizde hasat gerçekleşti...
2 bin yıllık ata tohumu! O ilimizde hasat gerçekleşti...