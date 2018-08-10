2 bin yıllık ata tohumu! O ilimizde hasat gerçekleşti...

"GENETİĞİ İLE HİÇBİR ŞEKİLDE OYNANMAMIŞ DOĞAL BİR TOHUM"

ZASİAD Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Coşkun, genetiği ile hiçbir şekilde oynanmamış doğal bir tohum olduğunu ifade ederek, "Bizim amacımız bu tohumu tekrar Anadolu'da yaygınlaştırmak. Hibrit tohumlar ortaya çıktıktan sonra ne yazık ki çiftçilerimiz ata tohumlarımız dan vazgeçtiler. Bizde istiyoruz ki bu ata tohumlar tekrar yaygınlaşsın. Biz çok emek sarf ederek bu tohumlara ulaştık. Gördüğünüz gibi burada tohumlarımızı yetiştirdik ve şuan da hasat yapıyoruz. Tohumlarımız ilkel tohumlar belki atası 2 bin yılına dayanıyor.