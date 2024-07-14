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Haberler Galeri 200 bin konut teslim edilecek! Bakan Kurum tarih verdi: Evine girmeyen tek bir afetzede kalmayacak...
Giriş Tarihi: 14.07.2024 14:17 Güncelleme Tarihi: 14.07.2024 14:17

200 bin konut teslim edilecek! Bakan Kurum tarih verdi: Evine girmeyen tek bir afetzede kalmayacak...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesinde evine girmeyen tek bir afetzede kalmayacağını vurgulayarak, depremden etkilenen illerde şu ana kadar 76 bin konutun teslim edildiğini belirtti. Bakan Kurum, "İnşallah yıl sonuna kadar 200 bin konutumuzu 11 ilde teslim edeceğiz. 2025'e geldiğimizde deprem bölgesinde evine girmeyen tek bir afetzede kardeşimiz kalmayacak." ifadelerini kullandı.

200 bin konut teslim edilecek! Bakan Kurum tarih verdi: Evine girmeyen tek bir afetzede kalmayacak...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Osmaniye Belediye Başkanı İbrahim Çenet'i ziyaret etti.

200 bin konut teslim edilecek! Bakan Kurum tarih verdi: Evine girmeyen tek bir afetzede kalmayacak...

'BAŞKAN ERDOĞAN GELİŞMELERİ ANBEAN TAKİP EDİYOR'

Çenet ile basına kapalı görüşen Kurum, daha sonra rezerv alan ilan edilen Esenevler Mahallesi İstasyon Caddesi, Raufbey Mahallesi Sefa Evler Sitesi ve Adnan Menderes Mahallesi Metin Tamer Sitesi'nde incelemelerde bulundu.

Kurum, gazetecilere, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, deprem bölgesindeki gelişmeleri anbean takip ettiğini söyledi.

Vatandaşları ziyaret edip taleplerini dinlediklerini ifade eden Kurum, gerekli çalışmaları hızlı şekilde yapmaya gayret ettiklerini anlattı.

Osmaniye'nin, devleti ve milleti için yorulmayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin memleketi olduğunu dile getiren Kurum, "Osmaniye'den kendisine selamlarımızı, hürmetlerimizi iletiyoruz. Osmaniye'miz büyük ve güçlü Türkiye davasında her zaman yanımızda durmuştur. Yiğit, mert Osmaniyeli kardeşlerimizden aldığımız güçle de bugün Osmaniye'miz bölgemiz için çok kıymetli bir şehrimiz olmuştur." diye konuştu.

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200 bin konut teslim edilecek! Bakan Kurum tarih verdi: Evine girmeyen tek bir afetzede kalmayacak...

YIL SONUNA KADAR 200 BİN KONUT

Bakan Kurum, depremden etkilenen 11 ili yeniden ayağa kaldırmak için gece gündüz çalıştıklarını vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"6 Şubat'ta başladığımız, seferberlik anlayışıyla yürüttüğümüz 11 ilde şu an 276 bin konutumuzun, iş yerimizin inşası süratle devam etmektedir. Yine 4 bin 500'e yakın köyde, vatandaşlarımızın köydeki yaşamlarını sürdürebilmesi, kırsal kalkınmayı devam ettirebilmemiz için ihtiyaçları giderebilecek altyapısı, üstyapısıyla inşaatlarımızı sürdürmeye devam ediyoruz. Şu ana kadar 76 bin konutumuzu teslim ettik. İnşallah yıl sonuna kadar 200 bin konutumuzu 11 ilde teslim edeceğiz. 2025'e geldiğimizde deprem bölgesinde evine girmeyen tek bir afetzede kardeşimiz kalmayacak. Bu anlayışla çalışıyoruz."

200 bin konut teslim edilecek! Bakan Kurum tarih verdi: Evine girmeyen tek bir afetzede kalmayacak...

HER AY 25-30 BİN KONUTUN TESLİMİ PLANLANIYOR

Deprem bölgesinde çok önemli mesafeler katettiklerine dikkati çeken Kurum, "Depremin hemen ardından 46 günde 11 ilde 180 bin konutun temelini atmış ve hızlı şekilde vatandaşlarımıza bu konutları teslim edeceğimizin sözünü vermiştik. Aynı hızla, motivasyonla durmadan çok daha hızlı çalışacağız. İnşallah her ay 25-30 bin konutumuzun teslimini yapıp 2025'e geldiğimizde artık tüm deprem bölgesinde vatandaşlarımızın yeni konutlarda oturduğu, ticareti, turizmi, üretimi ve istihdamıyla artık bölgenin 'kalkınma bölgesi' ilan edildiği bir süreci inşallah vatandaşlarımızla birlikte yaşayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

200 bin konut teslim edilecek! Bakan Kurum tarih verdi: Evine girmeyen tek bir afetzede kalmayacak...

OSMANİYE'DEKİ ÇALIŞMALAR

Kurum, bugüne kadar Osmaniye'de 3 bin 572 yeni konut ve iş yerini vatandaşlara teslim ettiklerini, başlatılan çalışmalarla da 9 bin 100 konut ve iş yerinin hızlı şekilde tamamlanacağını bildirdi.

Esenevler Mahallesi İstasyon Caddesi'ndeki rezerv yapı alanının, talepler doğrultusunda revize edildiğini dile getiren Kurum, şunları kaydetti:

"Burada İstasyon Caddesi'nde Toprak Mahsulleri Ofisine ait yaklaşık 10 bin metrekarelik bir alanı da proje içine dahil ettik. Yine orada yapılaşması olmamış arsa sahipleriyle görüşerek yaklaşık 14 bin metrekarelik alanla beraber, sağ olsun arsa sahiplerimiz de Osmaniyeli vatandaşlarımız için her türlü desteği verdiler, kendilerine çok teşekkür ediyorum, 24 bin metrekarelik alanı da proje sınırları içerisine dahil ediyoruz."

Kurum, vatandaşların talebi doğrultusunda Bilge Sitesi'nin bulunduğu alanın da rezerv alanın içine alındığını, Zafer Camisi ve çevresinde de talep olması halinde çalışma yapmak istediklerini söyledi.

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