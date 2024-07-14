200 bin konut teslim edilecek! Bakan Kurum tarih verdi: Evine girmeyen tek bir afetzede kalmayacak...

'BAŞKAN ERDOĞAN GELİŞMELERİ ANBEAN TAKİP EDİYOR'
Çenet ile basına kapalı görüşen Kurum, daha sonra rezerv alan ilan edilen Esenevler Mahallesi İstasyon Caddesi, Raufbey Mahallesi Sefa Evler Sitesi ve Adnan Menderes Mahallesi Metin Tamer Sitesi'nde incelemelerde bulundu.
Kurum, gazetecilere, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, deprem bölgesindeki gelişmeleri anbean takip ettiğini söyledi.
Vatandaşları ziyaret edip taleplerini dinlediklerini ifade eden Kurum, gerekli çalışmaları hızlı şekilde yapmaya gayret ettiklerini anlattı.
Osmaniye'nin, devleti ve milleti için yorulmayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin memleketi olduğunu dile getiren Kurum, "Osmaniye'den kendisine selamlarımızı, hürmetlerimizi iletiyoruz. Osmaniye'miz büyük ve güçlü Türkiye davasında her zaman yanımızda durmuştur. Yiğit, mert Osmaniyeli kardeşlerimizden aldığımız güçle de bugün Osmaniye'miz bölgemiz için çok kıymetli bir şehrimiz olmuştur." diye konuştu.