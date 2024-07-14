200 bin konut teslim edilecek! Bakan Kurum tarih verdi: Evine girmeyen tek bir afetzede kalmayacak...

OSMANİYE'DEKİ ÇALIŞMALAR

Kurum, bugüne kadar Osmaniye'de 3 bin 572 yeni konut ve iş yerini vatandaşlara teslim ettiklerini, başlatılan çalışmalarla da 9 bin 100 konut ve iş yerinin hızlı şekilde tamamlanacağını bildirdi.

Esenevler Mahallesi İstasyon Caddesi'ndeki rezerv yapı alanının, talepler doğrultusunda revize edildiğini dile getiren Kurum, şunları kaydetti:

"Burada İstasyon Caddesi'nde Toprak Mahsulleri Ofisine ait yaklaşık 10 bin metrekarelik bir alanı da proje içine dahil ettik. Yine orada yapılaşması olmamış arsa sahipleriyle görüşerek yaklaşık 14 bin metrekarelik alanla beraber, sağ olsun arsa sahiplerimiz de Osmaniyeli vatandaşlarımız için her türlü desteği verdiler, kendilerine çok teşekkür ediyorum, 24 bin metrekarelik alanı da proje sınırları içerisine dahil ediyoruz."

Kurum, vatandaşların talebi doğrultusunda Bilge Sitesi'nin bulunduğu alanın da rezerv alanın içine alındığını, Zafer Camisi ve çevresinde de talep olması halinde çalışma yapmak istediklerini söyledi.