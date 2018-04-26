2018 yılında hangi günler tatil olacak? Resmi takvim netleşti

İşte milyonlarca çalışanı ve öğrenciyi ilgilendiren 2018 resmi tatiller takvimi! Özellikle 2018 yılı Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı 9 gün tatil olacak mı sorusu ise yanıt buldu. 2018 YILI RESMİ TATİLLER TAKVİMİ 2018 yılında hafta sonları ve resmi tatillerle birlikte toplam 116 gün izin gözüküyor; YENİ YIL TATİLİ 1 Ocak Pazartesi gününe denk gelen yılbaşı, hafta sonu ile birleştirildiğinde çalışanların tatil saysısı üç güne çıkmıştı... 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI TATİLİ Bayram tatili pazartesi gününe denk geldi ve çalışanlar 3 gün tatil yaptılar. 1 MAYIS EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ TATİLİ Bayram cumartesi günü kutlanacak. İlaveten bir tatil yapılmayacak. RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ Ramazan Bayramı tatili 15 Haziran cuma günü başlayacak. 15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ TATİLİ Bayram pazar gününe denk gelecek, ekstra tatil olmayacak.