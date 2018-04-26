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2018 yılında hangi günler tatil olacak? takvim netleşti

Giriş Tarihi: 26.04.2018 15:17 Güncelleme Tarihi: 26.04.2018 15:19
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2018 yılında hangi günler tatil olacak? takvim netleşti
2018 yılında hangi günler tatil olacak? Resmi takvim netleşti

İşte milyonlarca çalışanı ve öğrenciyi ilgilendiren 2018 tatiller takvimi! Özellikle 2018 yılı Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı 9 gün tatil olacak mı sorusu ise yanıt buldu.

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2018 yılında hangi günler tatil olacak? takvim netleşti
2018 yılında hangi günler tatil olacak? Resmi takvim netleşti

2018 YILI RESMİ TATİLLER TAKVİMİ

2018 yılında hafta sonları ve tatillerle birlikte toplam 116 gün izin gözüküyor;

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2018 yılında hangi günler tatil olacak? takvim netleşti
2018 yılında hangi günler tatil olacak? Resmi takvim netleşti

YENİ YIL TATİLİ

1 Ocak Pazartesi gününe denk gelen yılbaşı, hafta sonu ile birleştirildiğinde çalışanların tatil saysısı üç güne çıkmıştı...

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2018 yılında hangi günler tatil olacak? takvim netleşti
2018 yılında hangi günler tatil olacak? Resmi takvim netleşti

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI TATİLİ

Bayram tatili pazartesi gününe denk geldi ve çalışanlar 3 gün tatil yaptılar.

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2018 yılında hangi günler tatil olacak? takvim netleşti
2018 yılında hangi günler tatil olacak? Resmi takvim netleşti

1 MAYIS EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ TATİLİ

Bayram cumartesi günü kutlanacak. İlaveten bir tatil yapılmayacak.

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2018 yılında hangi günler tatil olacak? takvim netleşti
2018 yılında hangi günler tatil olacak? Resmi takvim netleşti

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ

Ramazan Bayramı tatili 15 Haziran cuma günü başlayacak.

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2018 yılında hangi günler tatil olacak? takvim netleşti
2018 yılında hangi günler tatil olacak? Resmi takvim netleşti

15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ TATİLİ

Bayram pazar gününe denk gelecek, ekstra tatil olmayacak.

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