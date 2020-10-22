2021 bütçesinde yer aldı: Milyonlarca vatandaşa dev destek! İşte tüm detaylar...

AİLE YANINDA EĞİTİME 2.1 MİLYAR LİRA:

Ekonomik yoksunluk içinde olan çocuk ve gençlerin ailelerinin yanında yetişmelerine imkân sağlayan sosyal ve ekonomik destek ödemeleri için 2.1 milyar lira kaynak ayrıldı. Yine koruyucu aile modeli için 232 milyon lira destek sağlanacak.



ÖĞRENCİLERE EĞİTİM PARASI:

Bütçe giderlerinin yüzde 15.7'si tek başına eğitime ayrıldı. Eğitim bütçesi 211.4 milyar liraya çıkarılırken, öğrencilere sağlanacak ödenek de 30.1 milyar lira öngörüldü.



2 MİLYON ÖĞRENCİYE DESTEK:

2 milyon öğrencinin yararlandığı burs ve öğrenim kredisi için 13.9 milyar, 1 milyon 256 bin öğrencinin faydalandığı taşımalı eğitim ve yemek yardım programı için 5.5 milyar lira ödenecek.

