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2021 bütçesinde yer aldı: Milyonlarca vatandaşa dev destek! İşte tüm detaylar...

Türkiye, 2021'e toplumun beklentilerini karşılayan, "vatandaş odaklı icraat" bütçesiyle giriyor. Bütçede, , yaşlı, geliri düşük olanlar, kamu çalışanları, işçi hakları korunurken, sosyal harcamalara 81.2 milyar, öğrencilere , burs, pansiyon, özel okul desteği, için 30.1 milyar TL destek sağlanacak.

HAZAL ATEŞ HAZAL ATEŞ
Giriş Tarihi: 22.10.2020 09:02 Güncelleme Tarihi: 22.10.2020 09:04
2021 bütçesinde yer aldı: Milyonlarca vatandaşa dev destek! İşte tüm detaylar...

Ödeme gücü olmayan vatandaşın sağlık faturası için 16 milyar, 65 yaş üstü, bakıma ihtiyacı olana 12 milyar, engelli vatandaşa evde bakım için 10.6 milyar TL ayrıldı. Cumhuriyet tarihinin ilk performans odaklı bütçesi olma özelliği taşıyan 2021 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi görüşmeleri dün, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın sunumuyla başladı. Bütçede ön plana çıkan başlıklar şöyle:

2021 bütçesinde yer aldı: Milyonlarca vatandaşa dev destek! İşte tüm detaylar...

SOSYAL DESTEKLERE 81.2 MİLYAR:

Sosyal güvenlik harcamaları için ayrılan kaynak 81.2 milyar liraya çıkarıldı. Bütçenin yüzde 6'sı sosyal harcamalara ayrıldı. Sosyal Güvenlik Kurumu'na yapılan transferler geçen yıla göre yüzde 18.7 artışla 259.7 milyar liraya yükseldi.

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2021 bütçesinde yer aldı: Milyonlarca vatandaşa dev destek! İşte tüm detaylar...

65 YAŞ, BAKIM AYLIĞI İÇİN 12.7 MİLYAR TL:

Ödeme gücü olmayan vatandaşların sağlık giderlerini karşılamak için 16 milyar, 65 yaş üstü yaşlılar, bakıma ihtiyacı olan engelli vatandaşlar ve yakınlarına bağlanan aylıklar kapsamında 12.7 milyar, engelli eğitim taşıma giderleri için 954 milyon lira aktarılacak. Engelli vatandaşların evde bakımına 10.6 milyar TL destek verilecek.

2021 bütçesinde yer aldı: Milyonlarca vatandaşa dev destek! İşte tüm detaylar...

ELEKTRİK FATURASI DESTEĞİ:

Yoksul ailelere elektrik tüketim desteği kapsamında 1.5 milyar TL aktarılacak.

2021 bütçesinde yer aldı: Milyonlarca vatandaşa dev destek! İşte tüm detaylar...

EŞİ OLMAYANA YARDIM:

Eşi vefat etmiş kadınlara 394 milyon, asker ailelerine 156 milyon TL aktarılacak.

2021 bütçesinde yer aldı: Milyonlarca vatandaşa dev destek! İşte tüm detaylar...

AİLE YANINDA EĞİTİME 2.1 MİLYAR LİRA:

Ekonomik yoksunluk içinde olan çocuk ve gençlerin ailelerinin yanında yetişmelerine imkân sağlayan sosyal ve ekonomik destek ödemeleri için 2.1 milyar lira kaynak ayrıldı. Yine koruyucu aile modeli için 232 milyon lira destek sağlanacak.

ÖĞRENCİLERE EĞİTİM PARASI:

Bütçe giderlerinin yüzde 15.7'si tek başına eğitime ayrıldı. Eğitim bütçesi 211.4 milyar liraya çıkarılırken, öğrencilere sağlanacak ödenek de 30.1 milyar lira öngörüldü.

2 MİLYON ÖĞRENCİYE DESTEK:

2 milyon öğrencinin yararlandığı burs ve öğrenim kredisi için 13.9 milyar, 1 milyon 256 bin öğrencinin faydalandığı taşımalı eğitim ve yemek yardım programı için 5.5 milyar lira ödenecek.

2021 bütçesinde yer aldı: Milyonlarca vatandaşa dev destek! İşte tüm detaylar...

SAĞLIĞA DESTEK:

Tedavi harcamaları için 123 milyar, ilaç harcamaları için 60 milyar, aile hekimliği için 11.4 milyar lira ödenek ayrıldı.

ÖDENEKLER YÜZDE 22.9 ARTTI

2002'de 100 liralık verginin 85.7 lirası faiz harcamalarına gitmekteydi. 2021'de her 100 liralık verginin sadece 19.5 lirasının faiz harcamalarına gidecek. Gelecek yılın bütçe ödenekleri yüzde 22.9 artarak 250.7 milyar liraya çıktı.

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