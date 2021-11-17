Giriş Tarihi: 17.11.2021 12:03Güncelleme Tarihi: 17.11.2021 12:17
2021 Kasım ayı en ucuz sıfır otomobil modelleri! Marka marka araba fiyatlarında son durum! Volkswagen, Ford, Renault, Fiat ve...
İkinci el otomobil piyasası önce pandemi ardından çip krizi ile ciddi şekilde etkilendi. İkinci elde yükselen fiyatlarla birlikte araba almak isteyen isteyen tüketiciler, sıfır otomobillere yöneldi. Vatandaşlar ucuz sıfır arabaların fiyatlarını araştırıyor ve merak ediyor. Peki sıfır araç piyasasında son durum nedir? En ucuz sıfır otomobil modelleri nedir? Fiyatlar hangi aralıkta? İşte Volkwagen, Citroen, Renault, Fiat, Hyundai, Ford, Toyota, Skoda ve diğer markaların en ucuz sıfır otomobilleri...