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Haberler Galeri 2021 Kasım ayı en ucuz sıfır otomobil modelleri! Marka marka araba fiyatlarında son durum! Volkswagen, Ford, Renault, Fiat ve...
Giriş Tarihi: 17.11.2021 12:03 Güncelleme Tarihi: 17.11.2021 12:17

2021 Kasım ayı en ucuz sıfır otomobil modelleri! Marka marka araba fiyatlarında son durum! Volkswagen, Ford, Renault, Fiat ve...

İkinci el otomobil piyasası önce pandemi ardından çip krizi ile ciddi şekilde etkilendi. İkinci elde yükselen fiyatlarla birlikte araba almak isteyen isteyen tüketiciler, sıfır otomobillere yöneldi. Vatandaşlar ucuz sıfır arabaların fiyatlarını araştırıyor ve merak ediyor. Peki sıfır araç piyasasında son durum nedir? En ucuz sıfır otomobil modelleri nedir? Fiyatlar hangi aralıkta? İşte Volkwagen, Citroen, Renault, Fiat, Hyundai, Ford, Toyota, Skoda ve diğer markaların en ucuz sıfır otomobilleri...

2021 Kasım ayı en ucuz sıfır otomobil modelleri! Marka marka araba fiyatlarında son durum! Volkswagen, Ford, Renault, Fiat ve...

En ucuz sıfır otomobil modelleri nedir? Sıfır araçları fiyatları ne kadar oldu? Araç satın almak isteyen tüketicilerin en çok merak ettiği konuların başında, en ucuz sıfır otomobillerin fiyatları yer alıyor. İşte her bütçeye uygun en ucuz araba fiyatları 2021 Kasım ayı listesi ve fiyatlardaki son durum...

2021 Kasım ayı en ucuz sıfır otomobil modelleri! Marka marka araba fiyatlarında son durum! Volkswagen, Ford, Renault, Fiat ve...

VOLKSWAGEN

Yeni Polo 1.0 80 PS Manuel Impression

Liste fiyatı 235.300 TL

1.0 TSI 95 PS Manuel Life - 247.500 TL

1.0 TSI 95 PS DSG Life - 265.400 TL

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2021 Kasım ayı en ucuz sıfır otomobil modelleri! Marka marka araba fiyatlarında son durum! Volkswagen, Ford, Renault, Fiat ve...

VOLKSWAGEN

Yeni Volkswagen Golf 1.0 lt TSI 110 PS Impression

Fiyat 255.200 TL

2021 Kasım ayı en ucuz sıfır otomobil modelleri! Marka marka araba fiyatlarında son durum! Volkswagen, Ford, Renault, Fiat ve...

SEAT

Yeni IBIZA 1.0 Evo 80 HP Style

Liste fiyatı: 215.000 TL

1.0 EcoTSI 110 HP DSG Style

Liste fiyatı 259.000 TL

2021 Kasım ayı en ucuz sıfır otomobil modelleri! Marka marka araba fiyatlarında son durum! Volkswagen, Ford, Renault, Fiat ve...

SKODA

Scala 1.0 TSI 115 PS DSG Elite

Liste Fiyatı 266.400 TL

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