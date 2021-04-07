2021 Nisan ayı en ucuz sıfır otomobil modelleri! Sıfır araç fiyatları ne kadar oldu? Liste ve kampanya fiyatları nedir?

2021 Nisan sıfır araç fiyatları nedir? Ucuz sıfır otomobiller hangileri? 2021 Nisan ayı en ucuz sıfır araçlar listemizde geçtiğimiz aya göre farklılıklar bulunuyor. Bazı modeller ilk kez listeye dahil edilirken, bazıları ise satıştan çıkarılmış durumda. Bu listeyi otomobil firmalarının internet sitelerinde yer alan fiyat listelerine göre hazırladık. Ayrıca fiyatlardan bazılarının kampanya dahilinde olduğunu da belirtelim. İşte marka marka, model model 2021 Nisan ayı en ucuz sıfır araba fiyatları listesi!