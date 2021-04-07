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Haberler Galeri 2021 Nisan ayı en ucuz sıfır otomobil modelleri! Sıfır araç fiyatları ne kadar oldu? Liste ve kampanya fiyatları nedir?
Giriş Tarihi: 07.04.2021 11:21 Güncelleme Tarihi: 07.04.2021 11:30

ayı en ucuz sıfır otomobil modelleri! Sıfır araç fiyatları ne kadar oldu? Liste ve kampanya fiyatları nedir?

En ucuz sıfır araba modelleri nedir? Sıfır araçların fiyatları ne kadar? Sıfır otomobillerle ilgili böyle soruların cevapları internette araştırılıyor. , , , , , , , ve diğer markaların güncel, kampanyalı ucuz sıfır araba modelleri merak ediliyor. Sizler için nisan ayının en ucuz araçlarını listeledik. Listemizde araçların normal fiyatları dışında kampanyalı fiyatları da bulunuyor. İşte ayı en ucuz otomobiller listesi...

SABAH İNTERNET
2021 Nisan ayı en ucuz sıfır otomobil modelleri! Sıfır araç fiyatları ne kadar oldu? Liste ve kampanya fiyatları nedir?

sıfır araç fiyatları nedir? Ucuz sıfır otomobiller hangileri? 2021 Nisan ayı en ucuz sıfır araçlar listemizde geçtiğimiz aya göre farklılıklar bulunuyor. Bazı modeller ilk kez listeye dahil edilirken, bazıları ise satıştan çıkarılmış durumda. Bu listeyi otomobil firmalarının internet sitelerinde yer alan fiyat listelerine göre hazırladık. Ayrıca fiyatlardan bazılarının kampanya dahilinde olduğunu da belirtelim. İşte marka marka, model model 2021 Nisan ayı en ucuz sıfır araba fiyatları listesi!

2021 Nisan ayı en ucuz sıfır otomobil modelleri! Sıfır araç fiyatları ne kadar oldu? Liste ve kampanya fiyatları nedir?

BMW

216d Active Tourer Premium Line - 408.200 TL

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2021 Nisan ayı en ucuz sıfır otomobil modelleri! Sıfır araç fiyatları ne kadar oldu? Liste ve kampanya fiyatları nedir?

MERCEDES

B 180 Progressive - 448.000 TL

2021 Nisan ayı en ucuz sıfır otomobil modelleri! Sıfır araç fiyatları ne kadar oldu? Liste ve kampanya fiyatları nedir?

HONDA

Civic Sedan 1.6L Benzin - 294.500 TL

2021 Nisan ayı en ucuz sıfır otomobil modelleri! Sıfır araç fiyatları ne kadar oldu? Liste ve kampanya fiyatları nedir?

VOLKSWAGEN

Polo 1.0 80 PS Manuel - 197.400 TL

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