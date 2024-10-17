2025 yılı bütçesi belli oldu! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz açıkladı: Teklifimiz sosyal refahı artırıcı yaklaşıma sahip

Gerçekçi ve ayakları yere basan politikalarımızla önümüzdeki dönemde enflasyonu kademeli olarak tek haneli seviyelere indireceğiz.

Vatandaşlarımızın refah seviyesini en üst düzeye çıkarmak ve milletimize verdiğimiz tüm sözleri eksiksiz yerine getirmek için güven ve istikrarın teminatı olmaya kararlılıkla devam edeceğiz.

Bildiğiniz gibi bütçe kanun teklifi, kamuya ait harcama tavanları ve gelir kalemlerine ilişkin tahminleri içeren Anayasal bir dokümandır.

Bu çerçevede sizlere biraz da 2025 yılı Bütçe Teklifimize ilişkin rakamsal detayları vermek istiyorum. 2025 Yılı Merkezi yönetim bütçesi kapsamında; 227 kamu idaresinin bütçesi bulunmaktadır.

2025 yılı Merkezi Yönetim Bütçesinde bütçe giderlerinin 14 trilyon 731 milyar lira, bütçe gelirlerinin ise 12 trilyon 800 milyar lira olacağını öngörmekteyiz.

Bütçe açığının gayri safi yurtiçi hasılaya oranının ise yüzde 3,1 olarak gerçekleşeceğini tahmin etmekteyiz.

Bütçe gelirlerinin alt kalemleri şu şekildedir;

Gelir Vergisi 2 trilyon 130 milyar lira,

Kurumlar Vergisi 1 trilyon 637 milyar lira,

Özel Tüketim Vergisi 2 trilyon 121 milyar lira,

Katma Değer Vergisi 3 trilyon 599 milyar lira,

Diğer Vergi Gelirleri 1 trilyon 652 milyar lira,

Vergi Dışı Gelirler ise 1 trilyon 662 milyar liradır.

2023 yılında yaşadığımız tarihimizin en büyük deprem afetinde hasar gören bölgelerin yeniden ihyası, imarı ve depremin etkilerinin süratle ortadan kaldırılması için 2023 yılında "960 milyar" lira harcama yapılmış, deprem harcamalarının bütçe açığına etkisi GSYH'ye oran olarak yüzde 3,6 olmuştur.