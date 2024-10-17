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Giriş Tarihi: 17.10.2024 16:39 Güncelleme Tarihi: 17.10.2024 17:17

2025 yılı bütçesi belli oldu! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz açıkladı: Teklifimiz sosyal refahı artırıcı yaklaşıma sahip

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz 2025 yılı bütçesini açıklandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz 2025 Merkezi Yönetim Bütçesinde bütçe giderlerinin 14 trilyon 731 milyar lira, gelirlerinin ise 12 trilyon 800 milyar lira olacağını öngördüklerini vurgulayarak "2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifimiz, yatırımı, istihdamı, üretimi, ihracatı destekleyen, sosyal refahı artırıcı yaklaşıma sahiptir" dedi.

ÖNDER YILMAZ
2025 yılı bütçesi belli oldu! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz açıkladı: Teklifimiz sosyal refahı artırıcı yaklaşıma sahip

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açıklamaları şöyle:

Bugün gerçekleştireceğimiz geleneksel "bütçe bağlama" merasimimizin ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

2025-2027 dönemi Orta Vadeli Programı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanarak 5 Eylül 2024 tarihinde Resmî Gazete'de yayınlanmıştı.

Böylece ekonomimizin büyümesi, istihdam görünümü, finansal istikrar ve fiyat istikrarının sağlanması gibi kritik alanlarda nasıl bir yol haritası izleyeceğimizi Program yaklaşımımız ile ortaya koymuş ve kamuoyu ile paylaşmıştık.

Bu çerçevede 2025 yılı bütçesi hazırlıkları, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın gösterdiği vizyon ve talimatları doğrultusunda; tüm bakanlıklarımız, bağlı ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarımızın katkılarıyla tamamlanmıştır.

2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifini Sayın Cumhurbaşkanımızın imzasıyla 28 Haziranda Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunmuştuk.

2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi, Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulmaya hazır hale gelmiştir.

2025 yılı bütçesi belli oldu! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz açıkladı: Teklifimiz sosyal refahı artırıcı yaklaşıma sahip

Bütçemiz, siyasi istikrarın da en temel göstergesi olan ve 22 yıldır aralıksız görev yapan Ak Parti Hükümetlerimizin 23'üncü, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin ise 7'nci bütçesidir.

Bugün 2025 yılı Bütçesi hakkında bilgileri milletimizle paylaşmak üzere bir aradayız. Değerlendirmelerimizin ardından geleneksel bütçe bağlama merasimimizi gerçekleştireceğiz.

Özellikle bölgemizde yaşanan jeopolitik gerilimlere ve küresel belirsizliklere rağmen 21.yüzyılı Türkiye Yüzyılı yapma hedefine kilitlendiğimiz bir süreçteyiz.

Kararlı bir şekilde ülkemizin istikrarını ve kalkınmasını sağlayacak, refahını artıracak politikaları hayata geçirmeye devam ediyoruz.

Bu anlayışla milletimizin ihtiyaçlarını öngörme ve onlara yönelik çözümler üretme vizyonumuzu "insan odaklı" bir anlayışla hep daha ileriye taşıyoruz.

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2025 yılı bütçesi belli oldu! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz açıkladı: Teklifimiz sosyal refahı artırıcı yaklaşıma sahip

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde özellikle ulaştırma, enerji ve dijitalleşme alanlarında yaptığımız büyük yatırımlarla altyapı eksiklerini giderdik.
2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifimiz, kazanımları sürdürülebilir hale getirecek; ekonomik kalkınma ve sosyal refahı önceleyen bir perspektifle hazırlanmıştır.

Bütçemiz; yatırımı, istihdamı, üretimi ve ihracatı destekleyen, sosyal refahı artırıcı bir yaklaşıma sahiptir.

Bütçemizde; büyümenin sağladığı imkânları, toplumun bütün kesimleri ile paylaşmak esas alınmıştır.

2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifimiz; işçisi, esnafı, emeklisi, genci ve yaşlısıyla toplumun tüm kesimlerinin ihtiyaçları gözetilerek hazırlanmış, her kaleminde 81 ilimizin gereksinimleri düşünülmüştür.

2025 Yılı Bütçesi, güçlenen beşeri sermayemizin, daha etkin hale gelen işgücü piyasamızın bütçesidir.

Yüksek katma değerli üretimin, Türkiye'nin artan AR-GE ve yenilikçilik kapasitesinin bütçesidir.

2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifimiz; çevresel sürdürülebilirliğin; yeşil ve dijital ekonomiye geçiş yönünde teknolojik dönüşümün bütçesidir.

Kamu altyapı yatırımlarının etkinleştirilmesi ve tarımda verimliliğin ve üretimin artırılmasını içermektedir.

Bütçemiz, afet sonrası dönemde ortaya koyduğumuz hızlı rehabilitasyon irademizi yansıtmaktadır.

Maliye politikamızı, deprem hariç harcamaları kontrol altında tutacak, kamu açığını kademeli olarak düşürecek ve bütçe disiplinini koruyacak bir yaklaşım içerisinde uyguluyoruz.

2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifimiz; mali disiplinin sağlanması, ekonomik istikrarın korunması ve sürdürülebilir büyümenin desteklenmesi ile uyumludur.
Bildiğiniz gibi yeni OVP döneminde "Makroekonomik ve Finansal İstikrarın Kalıcı Hale Getirilmesi" hedefimiz bulunmaktadır.

Daha önce öngördüğümüz takvime uygun bir şekilde geçiş sürecinin tamamlanmasının ardından, dezenflasyon sürecimiz 2024 yılı Haziran ayından itibaren başlamıştır.

Yıllık enflasyon 2023 yılı mayıs ayında zirveye ulaştığı yüzde 75,5 seviyesinden, 2024 yılı Ağustos ayı itibarıyla 26 puanın üzerinde azalışla yüzde 49,4 seviyesine geriledi.

Bu eğilimin sürmesini bekliyoruz.

2025 yılı bütçesi belli oldu! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz açıkladı: Teklifimiz sosyal refahı artırıcı yaklaşıma sahip

Gerçekçi ve ayakları yere basan politikalarımızla önümüzdeki dönemde enflasyonu kademeli olarak tek haneli seviyelere indireceğiz.

Vatandaşlarımızın refah seviyesini en üst düzeye çıkarmak ve milletimize verdiğimiz tüm sözleri eksiksiz yerine getirmek için güven ve istikrarın teminatı olmaya kararlılıkla devam edeceğiz.

Bildiğiniz gibi bütçe kanun teklifi, kamuya ait harcama tavanları ve gelir kalemlerine ilişkin tahminleri içeren Anayasal bir dokümandır.

Bu çerçevede sizlere biraz da 2025 yılı Bütçe Teklifimize ilişkin rakamsal detayları vermek istiyorum. 2025 Yılı Merkezi yönetim bütçesi kapsamında; 227 kamu idaresinin bütçesi bulunmaktadır.

2025 yılı Merkezi Yönetim Bütçesinde bütçe giderlerinin 14 trilyon 731 milyar lira, bütçe gelirlerinin ise 12 trilyon 800 milyar lira olacağını öngörmekteyiz.

Bütçe açığının gayri safi yurtiçi hasılaya oranının ise yüzde 3,1 olarak gerçekleşeceğini tahmin etmekteyiz.

Bütçe gelirlerinin alt kalemleri şu şekildedir;

Gelir Vergisi 2 trilyon 130 milyar lira,
Kurumlar Vergisi 1 trilyon 637 milyar lira,
Özel Tüketim Vergisi 2 trilyon 121 milyar lira,
Katma Değer Vergisi 3 trilyon 599 milyar lira,
Diğer Vergi Gelirleri 1 trilyon 652 milyar lira,
Vergi Dışı Gelirler ise 1 trilyon 662 milyar liradır.
2023 yılında yaşadığımız tarihimizin en büyük deprem afetinde hasar gören bölgelerin yeniden ihyası, imarı ve depremin etkilerinin süratle ortadan kaldırılması için 2023 yılında "960 milyar" lira harcama yapılmış, deprem harcamalarının bütçe açığına etkisi GSYH'ye oran olarak yüzde 3,6 olmuştur.

2025 yılı bütçesi belli oldu! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz açıkladı: Teklifimiz sosyal refahı artırıcı yaklaşıma sahip

2023 yılında yüzde 5,2 olarak gerçekleşen bütçe açığının gayrisafi yurtiçi hasılaya oranı, deprem harcamaları hariç tutulduğunda yüzde 1,6 seviyesindedir.

2024 yılı bütçemizde depremlerinin yol açtığı hasarların süratle giderilmesi ve deprem bölgesinde yaşayan vatandaşlarımızın ihtiyaçları için toplam "1 trilyon 28 milyar lira" ödenek tahsis edilmiştir.

2024 yılsonunda bütçe açığının gayrisafi yurtiçi hasılaya oranı yüzde 4,9 olarak öngörülmektedir. Deprem harcamaları hariç ise bu oranın yüzde 2,5 olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

2025 yılı bütçesinde deprem bölgesinin iyileştirilmesi ve afetlere karşı dirençliliğin artırılması için "584 milyar lira" tutarında ödenek öngörülmüştür. Bu kapsamda Afetlere Dirençli Şehirler Projesi için ayrılan kaynak tutarı toplam 120 milyar liradır.

Bu tutarın GSYH'ye oranının yüzde 0,9 olduğunu belirtmek istiyorum.

Deprem hariç bütçe açığının gayrisafi yurtiçi hasılaya oranının yüzde 2,2 seviyesinde gerçekleşeceğini öngörmekteyiz.

2025 yılı bütçe ödeneklerinin ekonomik sınıflandırmaya göre dağılımını ise şu şekilde öngördük:

Personel giderleri için toplam 3 trilyon 911 milyar lira,
Mal ve hizmet alım giderleri 1 trilyon 24 milyar lira,
Cari transferler 5 trilyon 813 milyar lira,
Sermaye giderleri 1 trilyon 102 milyar lira,
Sermaye transferleri 338 milyar lira,
Borç verme giderleri 306 milyar lira,
Yedek ödenekler 287 milyar lira,
Faiz giderleri 1 trilyon 950 milyar liradır.
Ak Parti Hükümetleri olarak eğitimi hep en öncelikli meselemiz olarak gördük ve 2002 yılında 8 milyar lira olarak devraldığımız Milli Eğitim Bakanlığı bütçesini 2025 yılında 1 trilyon 452 milyar liraya yükselttik.

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