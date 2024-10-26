2025’te herkes yuvasında olacak! Bakan Kurum: Yıl sonunda teslim edilen konut sayısı 200 bine ulaşacak

DEPREM BÖLGESİNDE ÇALIŞMALAR HIZ KESMİYOR

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketine (TUSAŞ) yönelik terör saldırısında şehit olanlara Allah'tan rahmet dileyen Kurum, şöyle konuştu:

"85 milyon büyük Türk milleti müsterih olsun. Biz bu milletin evlatları olarak tüm şer odaklarına inat daha çok çalışacağız, üreteceğiz. Deprem bölgesi başta olmak üzere ülkemizin 780 bin kilometrekare vatan toprağının her yerinde en güzel hizmetleri, en güçlü eserleri yapmaya Allah'ın izni, aziz milletimizin destekleri ve dualarıyla devam edeceğiz."

Kurum, Türkiye'nin düşmanlarına karşı azimle mücadeleyi sürdüreceklerini, kararlılıklarını ortaya koymak için Hatay'da toplandıklarını dile getirdi.

Depremden etkilenenler illerdeki vatandaşların konutlarına kavuşmasının mutluluğuna şahitlik ettiklerini belirten Kurum, "İnşa ettiğimiz 130 bininci yuvamızın anahtar teslimini gerçekleştiriyor, 'Yeniden daha güçlü Anadolu, Hatay, büyük Türkiye' diyoruz. İnşallah burada yapacağımız her eserimiz, atacağımız her adımımız buradaki annelerimiz, yavrularımız, Hatay ve 11 ilimiz için olacaktır." diye konuştu.

Bakan Kurum, milletin 6 Şubat 2023'teki depremlerde tarihin en büyük dayanışmasını ortaya koyduğunu, sevgisini, umudunu ve ümidini paylaştığını ifade etti.