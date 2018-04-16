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2030'un en güçlü ekonomileri sıralandı!

Giriş Tarihi: 16.04.2018 09:56 Güncelleme Tarihi: 16.04.2018 10:05
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2030'un en güçlü ekonomileri sıralandı!
2030'un en güçlü ekonomileri sıralandı!

Gelişmekte olan ülkeler, 2030 yılına gelindiğinde dünya ekonomisinin üst sıralarında yerini alacak.

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2030'un en güçlü ekonomileri sıralandı!
2030'un en güçlü ekonomileri sıralandı!

Araştırma şirketi PricewaterhouseCoopers (PwC) raporuna göre, Hindistan ve Brezilya gibi gelişmekte olan dünya ekonomileri, ABD ve Çin'in ekonomik gücüyle rekabet edebilecek güçte olacak.

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2030'un en güçlü ekonomileri sıralandı!
2030'un en güçlü ekonomileri sıralandı!

PwC'nin hazırladığı listede, ülkeler satın alma gücü paritesi temel alınarak bulunan gayrisafi yurtiçi hasılasına (GSYH) göre sıralanıyor.

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2030'un en güçlü ekonomileri sıralandı!
2030'un en güçlü ekonomileri sıralandı!

İşte araştırma şirketi PricewaterhouseCoopers'ın 2030 yılı için yaptığı o sıralama...

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2030'un en güçlü ekonomileri sıralandı!
2030'un en güçlü ekonomileri sıralandı!

32. Hollanda — 1.08 trilyon dolar

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2030'un en güçlü ekonomileri sıralandı!
2030'un en güçlü ekonomileri sıralandı!

31. Kolombiya — 1.111 trilyon dolar

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2030'un en güçlü ekonomileri sıralandı!
2030'un en güçlü ekonomileri sıralandı!
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