2030'un en güçlü ekonomileri sıralandı!

Gelişmekte olan ülkeler, 2030 yılına gelindiğinde dünya ekonomisinin üst sıralarında yerini alacak. Araştırma şirketi PricewaterhouseCoopers (PwC) raporuna göre, Hindistan ve Brezilya gibi gelişmekte olan dünya ekonomileri, ABD ve Çin'in ekonomik gücüyle rekabet edebilecek güçte olacak. PwC'nin hazırladığı listede, ülkeler satın alma gücü paritesi temel alınarak bulunan gayrisafi yurtiçi hasılasına (GSYH) göre sıralanıyor. İşte araştırma şirketi PricewaterhouseCoopers'ın 2030 yılı için yaptığı o sıralama... 32. Hollanda — 1.08 trilyon dolar 31. Kolombiya — 1.111 trilyon dolar