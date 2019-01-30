25 metrekarelik atölyede üretip 7 milyon lira ciro yaptılar

"OKULDAKİ BU ÜRETİMİ ÇOK ÖNEMSİYORUZ"

Yenice Kaymakamı Ahmet Başer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, meslek lisesi öğretmenleri ve öğrencilerinin bu üretim başarısını çok önemsediklerini söyledi. Okulda 22 çeşit temizlik ürününün küçük bir sınıfta büyük bir özveriyle üretildiğini belirten Başer, şunları kaydetti:

"Bu hem bölgemiz hem de ülkemiz açısından örnek teşkil edecek bir çalışma. Buradaki idarecilerimiz, öğretmenleriniz ve öğrencilerimiz sağ olsunlar canla başla çalışıyorlar. Burada üretilen ürünler ülke çapında anlaşma yapılan özel ve kamu kurumlarına sevk ediliyor. Yaklaşık 50 civarında kurum bu ürünleri tüketiyor. Okulumuzdaki üretim çok kısıtlı imkanlarla başladı. Okul idarecilerimizin ve öğretmenlerin özverili çalışmalarına biz de destek olduk. Mevcut üretimin artırılması, daha geniş ve daha steril ortamlarda yapılabilmesi için GMKA'dan 700 bin liralık bir proje desteği aldık. Bu sayede ilk etapta makine ve ekipmanı yerleştireceğimiz atölyelerin yapımını gerçekleştireceğiz. İl Özel İdaresinin de desteğiyle okul bahçesinde bulunan boş alanda bu inşaata başladık. İnşallah kısa süre içinde bu inşaat çalışmalarını tamamlayıp üretim faaliyetlerimizi yeni yerinde gerçekleştireceğiz."