A Haber'de yayınlanan Ajans Bugün'e konuk olan Faruk Erdem koalisyonların Türkiye ekonomisine etkisini ve bugün vadedilen koalisyon masası projesinin nasıl neticelere gebe olduğunu anlattı. İşte bugün unutulan ancak arşivlerin silemediği koalisyon dönemleri ve bıraktığı hasarlarla inanılmaz rakamlar:

Faruk Erdem: Koalisyon dönemlerini değerlendirirken böyle saatlerce konuşmak lazım. Ancak bir özet geçecek olursak istikrarsızlıktan faili meçhullere, siyasi kavgalardan toplumdaki ayrışmalara örnekler çoğalabilir.