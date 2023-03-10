Giriş Tarihi: 10.03.2023 11:17
Güncelleme Tarihi: 10.03.2023
11:17
2'li ve 3'lü koalisyonlar Türkiye'yi batırdı; Şimdi daha kötüsünü vadediyorlar!
Geçmişte 2'li ve 3'lü koalisyonların 11 yılda 9 hükümet kurduğu model Türkiye'yi adeta batırmıştı. Bugün ise Kılıçdaroğlu'nun HDP eklentili koalisyon masası daha da ileriye giderek bunu 6-7-8 partiyle denemeyi vaadediyor. Peki ekonomi bundan nasıl etkilenecek* Bankaların batırıldığı, vatandaşın paralarının değer kaybetmek bir yana yok edildiği koalisyon dönemlerinin 11 yılda 9 hükümet kurulup ekonomik program bile yapamadan çökmesi nasıl gerçekleşti? İşte çarpıcı veri ve analizler