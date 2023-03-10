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Haberler Galeri 2'li ve 3'lü koalisyonlar Türkiye'yi batırdı; Şimdi daha kötüsünü vadediyorlar!
Giriş Tarihi: 10.03.2023 11:17 Güncelleme Tarihi: 10.03.2023 11:17

2'li ve 3'lü koalisyonlar Türkiye'yi batırdı; Şimdi daha kötüsünü vadediyorlar!

Geçmişte 2'li ve 3'lü koalisyonların 11 yılda 9 hükümet kurduğu model Türkiye'yi adeta batırmıştı. Bugün ise Kılıçdaroğlu'nun HDP eklentili koalisyon masası daha da ileriye giderek bunu 6-7-8 partiyle denemeyi vaadediyor. Peki ekonomi bundan nasıl etkilenecek* Bankaların batırıldığı, vatandaşın paralarının değer kaybetmek bir yana yok edildiği koalisyon dönemlerinin 11 yılda 9 hükümet kurulup ekonomik program bile yapamadan çökmesi nasıl gerçekleşti? İşte çarpıcı veri ve analizler

SABAH İNTERNET
2’li ve 3’lü koalisyonlar Türkiye’yi batırdı; Şimdi daha kötüsünü vadediyorlar!

A Haber'de yayınlanan Ajans Bugün'e konuk olan Faruk Erdem koalisyonların Türkiye ekonomisine etkisini ve bugün vadedilen koalisyon masası projesinin nasıl neticelere gebe olduğunu anlattı. İşte bugün unutulan ancak arşivlerin silemediği koalisyon dönemleri ve bıraktığı hasarlarla inanılmaz rakamlar:

Faruk Erdem: Koalisyon dönemlerini değerlendirirken böyle saatlerce konuşmak lazım. Ancak bir özet geçecek olursak istikrarsızlıktan faili meçhullere, siyasi kavgalardan toplumdaki ayrışmalara örnekler çoğalabilir.

2’li ve 3’lü koalisyonlar Türkiye’yi batırdı; Şimdi daha kötüsünü vadediyorlar!

KOALİSYON EKONOMİNİN DÜŞMANIDIR

Ama ekonomi açısından baktığımız zaman da sadece rakamlara bakıldığında bile koalisyon dönemlerinde Türkiye'nin büyüyemediğini, istikrarsızlığın Türkiye ekonomisine zarar verdiğini çok rahat görebiliyoruz. Rakamlar bunu açıkça söyler.

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2’li ve 3’lü koalisyonlar Türkiye’yi batırdı; Şimdi daha kötüsünü vadediyorlar!

BÜYÜMEYİ GÖRDÜĞÜMÜZ HER DÖNEMİN ORTAK ÖZELLİĞİ TEK PARTİ İKTİDARI

Çokça alt başlığı olan bir konu olsa da sadece "büyüme" açısından bile Türkiye'nin ekonomik açısından atılım yaptığı yatırım yaptığı dönemlerinin hep tek parti iktidarlarının olduğunu görürüz. "Aslında ekonominin yüzde 50'si güvendir" diyorlar ya bu istikrardır ve ne zaman istikrar olmuşsa Türkiye'de bu ekonomi rakamlarına yansımıştır.

2’li ve 3’lü koalisyonlar Türkiye’yi batırdı; Şimdi daha kötüsünü vadediyorlar!

KOALİSYONLAR EKONOMİYİ BÜYÜTEMEDi, SADECE ERBAKAN YAPTI ONU DA DURDURDULAR

1923'ten bu yana baktığın zaman Cumhuriyet tarihinde bugüne kadar ortalama büyüme hep yüzde 5 civarında olmuş ve hiçbir koalisyon hükümeti bunun üzerinde bir büyüme sağlayamamış. Tek istisnası Refahyol hükümeti ki orada da merhum Erbakan'ın karizmatik kişiliği ve farklı bir ekonomik model ile gerçekleşti. Kaldı ki ona da izin vermediler zaten.

2’li ve 3’lü koalisyonlar Türkiye’yi batırdı; Şimdi daha kötüsünü vadediyorlar!

28 Şubat'la birlikte de bu süreci bambaşka bir yere götürdüler ki orada da Türkiye'yi ve Türkiye'nin değerlerini paylaştılar. Bankaları batırdılar. Milletin parasını kısa sürede değersizleştirdiler.

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