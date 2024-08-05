Giriş Tarihi: 05.08.2024 10:35
Güncelleme Tarihi: 05.08.2024
10:35
3 milyar dolarlık Tatlıcı miras davasında şok gelişme: Mehmet Tatlıcı beni öldürecek dedi ama…
Türkiye'nin en zengin 27. iş insanı Mehmet Salih Tatlıcı 2009 yılında vefat ettikten sonra geride tam 3 milyar dolarlık miras bıraktı. Çocukları ve 25 yıl birlikte yaşadığı Marika Bahçıvanoğlu arasında 15 yıldır devam eden Türkiye'nin en büyük miras kavgasında son yaşanan olay şoke etti. Uğur Tatlıcı, üvey kardeşi Mehmet Tatlıcı'nın kendisini öldüreceğini söyledi. Savcılık araştırmasında ölüm tehditlerini gönderen kişilerin kimlikleriyle ilgili yaşanan gelişe şoke etti!