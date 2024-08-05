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Giriş Tarihi: 05.08.2024 10:35 Güncelleme Tarihi: 05.08.2024 10:35

3 milyar dolarlık Tatlıcı miras davasında şok gelişme: Mehmet Tatlıcı beni öldürecek dedi ama…

Türkiye'nin en zengin 27. iş insanı Mehmet Salih Tatlıcı 2009 yılında vefat ettikten sonra geride tam 3 milyar dolarlık miras bıraktı. Çocukları ve 25 yıl birlikte yaşadığı Marika Bahçıvanoğlu arasında 15 yıldır devam eden Türkiye'nin en büyük miras kavgasında son yaşanan olay şoke etti. Uğur Tatlıcı, üvey kardeşi Mehmet Tatlıcı'nın kendisini öldüreceğini söyledi. Savcılık araştırmasında ölüm tehditlerini gönderen kişilerin kimlikleriyle ilgili yaşanan gelişe şoke etti!

ATAKAN IRMAK
3 milyar dolarlık Tatlıcı miras davasında şok gelişme: Mehmet Tatlıcı beni öldürecek dedi ama…

Forbes'ın 2006 listesinde Türkiye'nin 27'nci zengini olarak gösterilen ve 15 yıl önce vefat eden Salih Tatlıcı, kasiyeriyken tanıştığı ve ilk eşinden boşanmadan 25 yıl birlikte yaşadığı Marika Bahçıvanoğlu'nu, mirasıyla milyarder etmişti. Taraflar arasında 15 yıldır Türkiye'nin en büyük miras kavgalarından birisi yaşanıyor.

3 milyar dolarlık Tatlıcı miras davasında şok gelişme: Mehmet Tatlıcı beni öldürecek dedi ama…

Tatlıcı ailesi arasında bugüne kadar yüzlerce şikayet ve davaya her gün bir yenisi daha ekleniyor. Üvey oğlu Mehmet Tatlıcı tarafından ölümle tehdit edildiğini iddia eden Nurten Tatlıcı (73), İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak suç duyurusunda bulunmuştu.

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3 milyar dolarlık Tatlıcı miras davasında şok gelişme: Mehmet Tatlıcı beni öldürecek dedi ama…

Bu kez Uğur Tatlıcı savcılığa başvurarak ölüm tehditleriyle karşı karşıya olduğunu belirterek Mehmet Tatlıcı ve Mehmet Ö. adlı şahıs hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

3 milyar dolarlık Tatlıcı miras davasında şok gelişme: Mehmet Tatlıcı beni öldürecek dedi ama…

ADLİYEDE 200'DEN FAZLA MİRAS DAVASI AÇILDI

Uğur Tatlıcı tarafından İstanbul Cumhuriyet Savcılığına yapılan suç duyurusunda annesi Nurten Tatlıcı'nın Hristiyan kökenli olmasından dolayı aile içerisinde kendilerine yönelik büyük bir kin bulunduğunu babalarından kalan mirastan dolayı ailenin can güvenliğinin bulunmadığı ve taraflar arasında 200'e yakın dava açıldığı belirtildi.

3 milyar dolarlık Tatlıcı miras davasında şok gelişme: Mehmet Tatlıcı beni öldürecek dedi ama…

ÖLÜM KORKUSUNDAN ÜLKESİNE GELEMİYOR

Uğur Tatlıcı ayrıca üvey kardeşi Mehmet Tatlıcı'nın kendisine usulsüz bir şekilde ABD'de 740 milyon dolarlık tazminat davası açtığını, şahsının bugüne kadar ABD'ye gitmemesine rağmen dava açtığını ifade etti.

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