3 milyar dolarlık Tatlıcı miras davasında şok gelişme: Mehmet Tatlıcı beni öldürecek dedi ama…

Tatlıcı ailesi arasında bugüne kadar yüzlerce şikayet ve davaya her gün bir yenisi daha ekleniyor. Üvey oğlu Mehmet Tatlıcı tarafından ölümle tehdit edildiğini iddia eden Nurten Tatlıcı (73), İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak suç duyurusunda bulunmuştu.