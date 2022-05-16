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Haberler Galeri 3600 ek gösterge toplantısı ne zaman yapılacak? 3600 ek gösterge nedir, ne zaman çıkacak, kimleri kapsayacak? Bakan Bilgin'den açıklamalar
Giriş Tarihi: 16.05.2022 11:24 Güncelleme Tarihi: 16.05.2022 11:25

3600 ek gösterge toplantısı ne zaman yapılacak? 3600 ek gösterge nedir, ne zaman çıkacak, kimleri kapsayacak? Bakan Bilgin'den açıklamalar

3600 ek gösterge Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 2022 çalışma takviminin ilk konuları arasında yer alıyor. Bakan Bilgin'in geçtiğimiz günlerde katıldığı canlı yayında yaptığı açıklamalar ışığında bu yıl içerisinde ek gösterge çalışmaları tamamlanmış olacak. Konuyla ilgili bir görüşme olacağının sinyali verilirken 3600 ek gösterge toplantısı ne zaman yapılacak? Sorusu da yanıt aramaya başladı. Bakan Bilgin'den yeni açıklamalar gelirken 3600 ek gösterge nedir, şartları neler, ne zaman çıkacak? Soruları da yakın mercek altına alındı. İşte hakkında merak edilenler…

3600 ek gösterge toplantısı ne zaman yapılacak? 3600 ek gösterge nedir, ne zaman çıkacak, kimleri kapsayacak? Bakan Bilgin’den açıklamalar

3600 ek gösterge ne zaman çıkacak sorusu geçtiğimiz yıldan bu yana yanıt arıyor. Çalışmalarda sona gelinirken süreçle ilgili bilgiler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in açıklamaları ile öğreniliyor. Geçtiğimiz günlerde Türkiye Gıda ve Şeker Sanayi İşçileri Sendikasının düzenlediği "Gıdanın Geleceği Ellerimizde Zirvesi"ne katılan Bakan Bilgin 3600 ek gösterge tarihi ve çalışmaları hakkında konuştu. Peki, 3600 ek gösterge nedir, şartları neler, toplantısı ne zaman yapılacak? İşte cevaplar…

3600 ek gösterge toplantısı ne zaman yapılacak? 3600 ek gösterge nedir, ne zaman çıkacak, kimleri kapsayacak? Bakan Bilgin’den açıklamalar

3600 EK GÖSTERGE SON DURUM 2022

Geçtiğimiz aylarda canlı yayında konuşan Bakan Bilgin öncelikli konularının 3600 ek gösterge olduğunu kamuoyu ile paylaşmıştı. Olabildiğince fazla grubu kapsaması için çalışmalar yürüten bakanlık çalışmalarında sona gelindi. Bakan Bilgin'den yeni açıklamalar geldi.

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3600 ek gösterge toplantısı ne zaman yapılacak? 3600 ek gösterge nedir, ne zaman çıkacak, kimleri kapsayacak? Bakan Bilgin’den açıklamalar

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türkiye Gıda ve Şeker Sanayi İşçileri Sendikasının düzenlediği "Gıdanın Geleceği Ellerimizde Zirvesi"ne katıldı. Burada yaptığı açıklamada Bakan Bilgin, "3600 ek gösterge meselesini çözümünü bu ayın sonu itibarıyla tamamlamış olacağız. Son düzenlemeleri yapacağız. Sözleşmeli meselesi, EYT meselesi de var. Bunlar dosya dosya hepsi önümüzde" diye konuştu.

3600 ek gösterge toplantısı ne zaman yapılacak? 3600 ek gösterge nedir, ne zaman çıkacak, kimleri kapsayacak? Bakan Bilgin’den açıklamalar

3600 EK GÖSTERGE TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Genel Başkanı Ali Yalçın ise 3600 ek gösterge toplantısı hakkında şu açıklamada bulundu:

"Ek gösterge komisyonu çalışıyor; 2 toplantı yaptık, 3üncü toplantı için gün sayıyoruz. Kamu işveren tarafı bize bir öneri getirecek ve onun üzerinden tartışmamız devam edecek" dedi.

3600 ek gösterge toplantısı ne zaman yapılacak? 3600 ek gösterge nedir, ne zaman çıkacak, kimleri kapsayacak? Bakan Bilgin’den açıklamalar

3600 EK GÖSTERGE KİMLERE VERİLECEK, ŞARTLARI NELER?

3600 ek gösterge düzenlemesi; memur olan öğretmen, polis, hemşire, din görevlileri ve yöneticilerini kapsıyor. Vedat Bilgin konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

"Dört meslek grubunu kapsıyor ama başka statüler de var. Avukatlar var, hukukçular var kurumlarda çalışan hukukçular var, il müdürleri, diyelim ki sağlık il müdürü, şube müdürü. Bütün bu statüleri yeniden adil bir şekilde çalışıyoruz. Belirgin bir şey yok ama o düzenlemeyi yapacağız.

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