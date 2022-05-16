3600 ek gösterge Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 2022 çalışma takviminin ilk konuları arasında yer alıyor. Bakan Bilgin'in geçtiğimiz günlerde katıldığı canlı yayında yaptığı açıklamalar ışığında bu yıl içerisinde ek gösterge çalışmaları tamamlanmış olacak. Konuyla ilgili bir görüşme olacağının sinyali verilirken 3600 ek gösterge toplantısı ne zaman yapılacak? Sorusu da yanıt aramaya başladı. Bakan Bilgin'den yeni açıklamalar gelirken 3600 ek gösterge nedir, şartları neler, ne zaman çıkacak? Soruları da yakın mercek altına alındı. İşte hakkında merak edilenler…