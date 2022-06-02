Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri 3600 ek göstergede gözler Başkan Erdoğan'da! İşte maaş ve ikramiye artışı yapılacak meslekler
Giriş Tarihi: 02.06.2022 06:51 Güncelleme Tarihi: 02.06.2022 06:51

3600 ek göstergede gözler Başkan Erdoğan'da! İşte maaş ve ikramiye artışı yapılacak meslekler

3600 ek göstergede son dakika haberi: Memur maaşı, emekli maaş ve ikramiyesi ile tazminatlarla ilgili milyonlarca vatandaşın beklediği 3600 ek göstergede kapsam belirlendi. Düzenleme artık Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın masasında. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in "3600 ile ilgili her şey hazır. Cumhurbaşkanımız açıklayacak" ifadeleriyle duyurduğu maaş ve ikramiye artışlarıyla ilgili 3600 ek gösterge değişikliğinin detaylarına SABAH ulaştı.

HAZAL ATEŞ
3600 ek göstergede gözler Başkan Erdoğan’da! İşte maaş ve ikramiye artışı yapılacak meslekler

3600 ek gösterge düzenlemesinde son dakika gelişmesi: Milyonlarca memur, emeklinin merakla beklediği 3600 ek gösterge çalışması Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunuldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin "3600 ile ilgili her şey hazır. Cumhurbaşkanımız ne zaman uygun görürse açıklayacak" dedi. Hazine ve Maliye Bakanlığı da 3600 ek göstergede kamu çalışanlarının ferahını artırmak için bütçe çalışmasını tamamladı.

Bu kapsamda 3600 ek göstergeden yararlanacak mesleklerle ilgili tüm detaylara SABAH ulaştı. Polis, öğretmen, hemşire, din görevlisi ve diğer meslek grupları ek gösterge kapsamına alındı. Ek gösterge artışı, memuriyete 2008 yılından önce başlayanların emekli aylıklarında doğrudan artış şeklinde yansıyacak.

3600 ek göstergede gözler Başkan Erdoğan’da! İşte maaş ve ikramiye artışı yapılacak meslekler

SON DAKİKA | 3600 EK GÖSTERGE KAPSAMI GENİŞLEDİ; BAŞKAN ERDOĞAN'IN MASASINDA

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 2018 yılında duyurduğu öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerinin ek göstergesinin 3600'e çıkartılmasına ilişkin çalışmalarda sona yaklaşıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ek gösterge çalışmasını dün Beştepe'de Başkan Erdoğan'a sundu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
3600 ek göstergede gözler Başkan Erdoğan’da! İşte maaş ve ikramiye artışı yapılacak meslekler

Bakan Bilgin, ziyaret öncesi yaptığı açıklamada ek gösterge çalışmasını tamamladıklarını, Başkan Erdoğan'a ziyaretlerinin de bu kapsamda olduğunu ifade etti. Bakanlar düzenlemenin kimleri kapsayacağı, maliyetini anlattı. Ek gösterge düzenlemesine ilişkin son toplantı da önceki gün Beştepe'de yapılmıştı.

3600 ek göstergede gözler Başkan Erdoğan’da! İşte maaş ve ikramiye artışı yapılacak meslekler

2 MİLYON 148 BİN EMEKLİNİN YÜZDE 24'Ü EK GÖSTERGE SAHİBİYDİ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Başkanlığı'nda gerçekleştirilen toplantıya Bakan Bilgin, Nebati ve ek gösterge çalışmasını yürüten ekip katıldı. Yapılan sunuma göre 2 milyon 148 bin emeklinin yüzde 24'ünün ek göstergesi bulunmuyor, yüzde 25'i de 2200-3000 arasındaki düşük göstergelilerden oluşuyor

3600 ek göstergede gözler Başkan Erdoğan’da! İşte maaş ve ikramiye artışı yapılacak meslekler

SON DAKİKA: 3600 EK GÖSTERGE BÜTÜN KAMU ÇALIŞANLARINI KAPSAYACAK

Beştepe'de yapılan toplantıda birisi dar, ikisi geniş kapsamlı olmak üzere 3 alternatif değerlendirildi. Birinci alternatifte polis, hemşire, din görevlisi, öğretmen başta olmak üzere 4 meslek grubuna yönelik çalışma yapıldı. Diğer iki alternatifte de bütün kamu çalışanlarını içine alan düzenlemeleri içeriyor.

SON DAKİKA