Giriş Tarihi: 02.06.2022 06:51
Güncelleme Tarihi: 02.06.2022
06:51
3600 ek göstergede gözler Başkan Erdoğan'da! İşte maaş ve ikramiye artışı yapılacak meslekler
3600 ek göstergede son dakika haberi: Memur maaşı, emekli maaş ve ikramiyesi ile tazminatlarla ilgili milyonlarca vatandaşın beklediği 3600 ek göstergede kapsam belirlendi. Düzenleme artık Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın masasında. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in "3600 ile ilgili her şey hazır. Cumhurbaşkanımız açıklayacak" ifadeleriyle duyurduğu maaş ve ikramiye artışlarıyla ilgili 3600 ek gösterge değişikliğinin detaylarına SABAH ulaştı.