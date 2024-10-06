4 koldan mücadele sürüyor! Bakan Şimşek açıkladı: 3 binden fazla sanal POS kapatıldı

"VATANDAŞLARIMIZ FARKINDA OLMADAN SUÇA BULAŞIYOR"
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergi, hasılat ve kamu payı kaybına neden olan kayıt dışı ekonomik faaliyetleri ve mali suçları önlemeye yönelik mücadeleye kesintisiz devam ettiklerini söyledi.
Sanal ortamda faaliyet gösteren ve suç örgütleri tarafından işletilen yasa dışı site ve oyun platformlarının kamu maliyesi ve toplum düzeni bakımından tehdit oluşturduğunu vurgulayan Şimşek, "Yurt dışında kurulu sunucular üzerinden ülkemize yönelik yayın yapan ve organize suç örgütleri tarafından işletildiğini değerlendirdiğimiz internet siteleri, suçtan elde ettikleri gelirleri ya yurt dışına transfer ediyor ya da aklıyor." dedi.
Şimşek, suç örgütleri tarafından işletilen sitelerde kumar ve bahis oynayanlar ile banka bilgilerini veya elektronik ödeme hesaplarını tahsilat için bu sitelere kullandırılan vatandaşlara yönelik uyarıda bulunarak, şöyle konuştu:
"Bu vatandaşlarımız farkında olmadan suça bulaşıyor. Böylece hem ekonomik kayıplara uğruyor hem de adli soruşturmalarla muhatap olma riskiyle karşı karşıya kalıyorlar. Vatandaşlarımızın, özellikle öğrencilerin ve gençlerimizin çok dikkatli ve bilinçli olması, yasa dışı site ve platformlara üye olmaması, kişisel ve finansal bilgilerini suç örgütleriyle paylaşmaması ve kendisini suç niteliğindeki faaliyetleri finanse etmekten koruması önem taşıyor. Sanal ortamda işlenen suçlar mutlaka iz bırakır. Daha sonra idari ve adli soruşturmalara muhatap olmak istemiyorlarsa sanal kumardan ve yasa dışı bahis ve benzeri oyunlardan uzak dursunlar. Bu bilgiler, yasa dışı bahis ve dolandırıcılık gelirlerinin izinin kaybettirilmesi yani aklanması sürecinde yoğunlukla kullanılıyor. Bu bilgileri paylaşanlar hapis cezası dahil çeşitli yaptırımlarla karşı karşıya kalıyor."