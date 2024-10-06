4 koldan mücadele sürüyor! Bakan Şimşek açıkladı: 3 binden fazla sanal POS kapatıldı

3 BİNDEN FAZLA SANAL POS'A KAPATMA

Yasa dışı bahis tahsilatı amacıyla kullanılan 3 binden fazla sanal POS için kapatma işlemi yapıldı, bunlardan temin edilen tutarların kripto varlıklara dönüştürülmesi amacıyla açılan paravan kripto varlık hizmet sağlayıcı olduğu tespit edilen bir firmanın kapatılması sağlandı, durum adli makamlara iletildi.

Geçen yıl yasa dışı bahis şüphesi taşıyan yaklaşık 500 milyon lira ve 5,5 milyon dolarlık işlem, teşebbüs aşamasında engellendi ve Cumhuriyet başsavcılıklarına bilgi verildi. Bu yıl da güvenlik ve adli birimlerle işbirliği halinde çalışılarak Sibergöz-46 Operasyonu'nda yaklaşık 7 milyar liralık haksız kazanç tespit edildi. Türkiye'nin en büyük siber operasyonu olarak kayıtlara geçen Sibergöz-14 operasyonunda da milyarlarca lira değerinde suç gelirine el konulması sağlandı.

Yasa dışı bahis tahsilatlarını yapan ve finansal sistemde binlerce hesabı kiralayarak ya da çalarak suç örgütlerine aktarımına aracılık eden iki büyük organize suç oluşumunun finansal akışları kesildi. Organizasyon yöneticileri ile finansal altyapıyı kuran, yazılım ve donanım işlemlerini gerçekleştiren kişilerin bilgileri adli makamlara aktarıldı.