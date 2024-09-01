5 milyon hanenin gaz ihtiyacını karşılayacak: Karadeniz'in "üretim üssü" geliyor!

20 YIL ÇALIŞACAK

Platformun Türkiye'ye gelmesi ile birlikte Marmara'daki bir tersanede bakım işleminden geçmesi ve ardından Zonguldak'taki Filyos Limanı'na gönderilmesi bekleniyor. Yüzen bir sanayi tesisi niteliğindeki deniz üssü ile her gün 5 milyon hanenin ihtiyacı karşılanacak kadar doğal gaz üretimi yapılacak. Platformun uzunluğunun 298,45 metre, genişliğinin ise 56 metre olduğu bildirildi. Maksimum gaz işletme kapasitesi 10.5 milyon metreküp olan platform 2026'da Karadeniz'de üretime başlayacak ve 20 yıl boyunca çalışmaya devam edecek.

GAZI DENİZDE İŞLEYECEK

Karadeniz'deki çalışmaların ilk fazı kapsamında 10 milyon metreküp üretime çıkmak için çalışmalarını sürdüren Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Sakarya Gaz Sahası'ndan hâlihazırda günlük 6 milyon metreküpü aşkın gaz üretiyor. İlk fazda üretim sürerken, Faz-2 ile üretim günlük 40 milyon metreküpe çıkarılacak. Faz-2'nin hazırlıklarına başlayan TPAO, bünyesine katacağı söz konusu platform ile Karadeniz'in derinliklerinden gelen ham gazı, denizin ortasında işleyecek ve boru hatlarıyla karaya ulaştıracak. Bu platformla üretim Faz-2 hedefi olarak belirlenen 20 milyon metreküpe kadar yükseltilecek. Bu toplam üretim değeri ile de 10 milyon haneye yetecek kadar gaz üretimine geçilmiş olacak.