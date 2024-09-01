5 milyon hanenin gaz ihtiyacını karşılayacak: Karadeniz'in "üretim üssü" geliyor!

GÜNDEMDE 3 İSİM VAR
Türkiye, FPSO ile ABD, Rusya, Brezilya, Norveç ve Malezya'nın ardından bu tip bir platforma sahip 6'ncı ülke olacak. Platforma yönelik isim önerileri de şimdiden oluşmaya başlarken, Cumhuriyetin 100'üncü yaşını doldurması sebebiyle platforma Cumhuriyet adının verilebileceği ya da Gazi veya Ertuğrul isimlerinin gemiye verilmesi bekleniyor.
40 BİN NOKTADAN VERİ
Türkiye'nin enerji filosunda Fatih, Yavuz, Kanuni ve Abdülhamid Han olmak üzere 4 sondaj gemisi ile Barbaros Hayreddin Paşa ve Oruç Reis olmak üzere de 2 adet sismik araştırma gemisi bulunuyor. Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Projesi'nde 40 bin veri toplama noktası bulunuyor. Türkiye, önce Karadeniz ve Akdeniz gazını üretime kazandırmayı ardından ise Ege'ye yönelmeyi hedefliyor.
GEMİ EMSALLERİNİN EN ÖZELİ
Yüzer üretim platformu Türkiye'nin denizlerdeki arama, sondaj ve üretim filosuna katacağı 7'nci gemi olmanın yanı sıra özellikleri ile de emsallerinin en önemlilerinden biri olma özelliğini taşıyor.
Geminin özellikleri şu şekilde:
* 300 metre uzunluğunda, 58 metre genişliğinde
* Yaklaşık 4 futbol sahası büyüklüğünde
* Gemiye benzeyen platformun motoru bulunmuyor
* Ham gazı denizde işleyerek, karaya çıkaran borulara basacak
* 5 milyon haneye yetecek kadar doğalgaz üretecek
* Gemide teknik personel için geniş bir yaşam alanı bulunuyor
* Platformu önce yurtdışından gelecek uzmanlar kullanacak
* Türk ekiplere verilecek eğitimin ardından gemi tamamen Türk komutasına geçecek