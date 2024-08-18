5G’de yeni gelişme! Bakanlık çalışmaları hızlandırdı: Hedefte ise 6G var...

5G MİLLİ KATKIYLA GERÇEKLEŞTİRİLECEK

On İkinci Kalkınma Planı'nda da küresel teknoloji eğilimlerinde yeşil ve dijital dönüşümü destekleyen öncül teknolojiler olarak yapay zeka, nesnelerin interneti, büyük veri, blok zincir, 5G ve 6G, üç boyutlu baskı, robotik, insansız hava aracı ve elektrikli araç teknolojileri, yeşil hidrojen ve yenilenebilir enerji teknolojileri, genom düzenleme, biyoteknoloji ve nanoteknoloji öne çıkıyor.

Ayrıca uzay, kuantum, artırılmış ve sanal gerçeklik, siber güvenlik, ileri malzeme, yarı iletkenler, yeni nesil nükleer reaktör, enerji depolama, yeni nesil ray ötesi sistemlere yönelik teknolojiler ile karbon yakalama, kullanma ve depolama teknolojileri önemini sürdürüyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 5G teknolojisinin 2026'da kullanıma sunulmasının planlandığını açıklamıştı. Bu teknoloji için BTK tarafından gelecek sene yapılması öngörülen ihale çalışmalarına da başlandı.

Yeni nesil 5G haberleşme teknolojisinin ülkede kullanımı için gerekli çalışmaların yapılması konusunda hazırlıklar hızlandırıldı. Yerli ve milli haberleşme ürünü tanımına ilişkin düzenleme yapılması, AR-GE projelerinin niteliğinin yükseltilmesi ve yerli ekosisteme daha fazla katkı sağlanması amacıyla bazı iyileştirme amaçlı proje kriterleri getirilecek.

Bu bağlamda, 5G ve ötesi şebeke ekipmanlarının tasarımından üretimine kadar tüm aşamaların milli katkıyla gerçekleştirilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor. Bu amaçla BTK, kamu ve özel sektör temsilcileriyle çalışmalar yürütüyor.