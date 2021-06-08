7 metro hattı için tarih belli oldu: İstanbul'un en hızlı metroları olacak!

İstanbul için kritik öneme sahip 7 metro hattının 2023 yılında tamamlanacağı açıklandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "İstanbul'da devam eden metro hatlarımızın toplam uzunluğu 91 kilometreye ulaşmaktadır. Ayrıca, 13,5 kilometrelik iki yeni raylı sistem hattına da başlıyoruz. 2023 yılında bunların hepsini bitiriyoruz. Saatte 120 kilometre hıza göre tasarlanan iki hattımız (Halkalı-İstanbul Havalimanı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro hatları), İstanbul'un en hızlı metroları olacaktır. Halkalı-İstanbul Havalimanı hattımızı 2022 sonu itibarıyla bitirmeyi hedefliyoruz. Gayrettepe-İstanbul Havalimanı hattımızın Kağıthane-İstanbul Havalimanı kısmını bu yıl sonu itibarıyla, tamamını ise ondan birkaç ay sonra bitirmeyi hedefliyoruz" dedi.