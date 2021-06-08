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Giriş Tarihi: 08.06.2021 08:59 Güncelleme Tarihi: 08.06.2021 08:59

7 için tarih belli oldu: 'un en hızlı metroları olacak!

için kritik öneme sahip 7 hattının 2023 yılında tamamlanacağı açıklandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "İstanbul'da devam eden metro hatlarımızın toplam uzunluğu 91 kilometreye ulaşmaktadır. Ayrıca, 13,5 kilometrelik iki yeni raylı sistem hattına da başlıyoruz. 2023 yılında bunların hepsini bitiriyoruz. Saatte 120 kilometre hıza göre tasarlanan iki hattımız (- ile -İstanbul Havalimanı metro hatları), İstanbul'un en hızlı metroları olacaktır. Halkalı-İstanbul Havalimanı hattımızı 2022 sonu itibarıyla bitirmeyi hedefliyoruz. Gayrettepe-İstanbul Havalimanı hattımızın Kağıthane-İstanbul Havalimanı kısmını bu yıl sonu itibarıyla, tamamını ise ondan birkaç ay sonra bitirmeyi hedefliyoruz" dedi.

7 metro hattı için tarih belli oldu: İstanbul'un en hızlı metroları olacak!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 'da devam eden hatlarının toplam uzunluğunun 91 kilometreye ulaştığını belirterek, "Ayrıca, 13,5 kilometrelik iki yeni raylı sistem hattına da başlıyoruz. 2023 yılında bunların hepsini bitiriyoruz." dedi.

7 metro hattı için tarih belli oldu: İstanbul'un en hızlı metroları olacak!

- Metroları Depo Sahası Ray Kaynağı törenine katılan Karaismailoğlu, burada yaptığı konuşmada, ulaşım ve altyapı projelerinin Türkiye ekonomisine sağladığı katkılara işaret etti.

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7 metro hattı için tarih belli oldu: İstanbul'un en hızlı metroları olacak!

Yük, insan ve data ulaştırmada geleceği yakalayacak altyapıyı Türkiye'nin her noktasında eksiksiz bir şekilde tamamlamaya çok yakın olduklarını belirten Karaismailoğlu, stratejik bir yol haritası dahilinde çalışmalarını titizlikle sürdürdüklerini kaydetti.

7 metro hattı için tarih belli oldu: İstanbul'un en hızlı metroları olacak!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının 19 yıldır imza attığı projelere değinen Karaismailoğlu, Bakü-Tiflis-Kars demir yolu hattı, Marmaray ve yüksek hızlı tren gibi projelerin Türkiye'yi "orta koridorun hakimi" yaptığını ve yeni ipek demir yolunu tercih edilen bir ticari rota haline getirdiklerini söyledi.

7 metro hattı için tarih belli oldu: İstanbul'un en hızlı metroları olacak!

Bakanlık tarafından yapımı tamamlanarak işletmeye açılan şehir içi toplam 312 kilometrelik raylı sistem hattında yılda 2 milyar 393 milyona yakın yolcunun taşındığını aktaran Karaismailoğlu, ülke genelinde yapımı devam eden 11 raylı sistem hattının toplam uzunluğunun 147 kilometre olduğunu bildirdi.

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