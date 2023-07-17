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Haberler Galeri 7500, 7750, 8000, 8250, 8500 TL maaş alan emeklinin zamlı aylığı ne kadar oldu? Ödemeler başladı! İşte SSK BAĞKUR emekli zammı tablosu 2023
Giriş Tarihi: 17.07.2023 19:05 Güncelleme Tarihi: 17.07.2023 19:05

7500, 7750, 8000, 8250, 8500 TL maaş alan emeklinin zamlı aylığı ne kadar oldu? Ödemeler başladı! İşte SSK BAĞKUR emekli zammı tablosu 2023

Yeni ve zamlı emekli maaşlarını almak için gün sayan binlerce emekli yeni maaşlarını hesaplıyor. Yaklaşık 15,9 milyon SSK, Bağ-Kur, memur emeklisinin yüzde 25 zamlı aylıkları bugün itibariyle yatmaya başlarken tahsis numarası gereği halen maaşını almamış olan vatandaşlar "Maaşı 7500, 7750, 8000, 8250, 8500 TL olan emeklinin zamlı maaşı ne kadar oldu?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Bilindiği üzer yüzde 25'lik maaş zammından emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesiyle emekli olan ve yıl içinde önümüzdeki dönem emekli olanlar da yararlanacak. Peki, kim ne kadar maaş alacak? İşte Maaşı 7500, 7750, 8000, 8250, 8500 TL olanların yeni emekli zammı tablosu.

7500, 7750, 8000, 8250, 8500 TL maaş alan emeklinin zamlı aylığı ne kadar oldu? Ödemeler başladı! İşte SSK BAĞKUR emekli zammı tablosu 2023

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla ilgili bakanlıklar tarafından hazırlanan emekliye ek zam düzenlemesi torba yasaya eklendi ve teklif Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Böylece emeklilerin alacağı zam oranı belli oldu hatta bugün itibarıyla ödemeler alınmaya başlandı. Peki, Maaşı 7500, 7750, 8000, 8250, 8500 TL olan emeklinin zamlı maaşı ne kadar oldu? İşte 7500, 7750, 8000, 8250, 8500 TL maaş alanların yeni maaşları ve emekli zammı hakkında tüm detaylar.

7500, 7750, 8000, 8250, 8500 TL maaş alan emeklinin zamlı aylığı ne kadar oldu? Ödemeler başladı! İşte SSK BAĞKUR emekli zammı tablosu 2023

EMEKLİ ZAM ORANI BELLİ OLDU!

Haziran ayı enflasyon rakamları Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Buna göre enflasyon oranı Haziran ayında aylık bazda yüzde 3,92, yıllık bazda ise yüzde 38,21 olarak gerçekleşti.

Böylece memur ve emekli zam oranı netleşti. 6 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 19,77, enflasyon farkı dahil 6 aylık memur zammı ise yüzde 17,55 oldu

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7500, 7750, 8000, 8250, 8500 TL maaş alan emeklinin zamlı aylığı ne kadar oldu? Ödemeler başladı! İşte SSK BAĞKUR emekli zammı tablosu 2023

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN EMEKLİ ZAMMI İÇİN İYİLEŞTİRME TALİMATI GELMİŞTİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, emekli maaşları için iyileştirme yapılacağının müjdesini vermiş ve ilgili Bakanlıklar çalışmalarına başlamıştı.

Emeklilerin beklentilerini göz ardı etmediklerini ifade eden Başkan Erdoğan, "Yapılabilecek iyileştirmeler hususunda bakanlarımıza gerekli talimatı verdim. Cumhurbaşkanı Yardımcımız ve ilgili bakanlarımız çalışmalarına başladı. İnşallah önümüzdeki haftalarda gerekli açıklamayı yapacağız. " demişti.

7500, 7750, 8000, 8250, 8500 TL maaş alan emeklinin zamlı aylığı ne kadar oldu? Ödemeler başladı! İşte SSK BAĞKUR emekli zammı tablosu 2023

EMEKLİ ZAM ORANI NE KADAR OLDU?

Başkan Erdoğan'ın talimatıyla ilgili bakanlıklar tarafından hazırlanan emekliye ek zam düzenlemesi torba yasaya eklendi ve teklif TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

Böylece emeklilerin alacağı zam oranı belli oldu. Buna göre memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 19,77'den yüzde 25'e yükseltildi.

Yüzde 25'lik maaş zammından emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesiyle emekli olan ve yıl içinde önümüzdeki dönem emekli olanlar da yararlanacak.

7500, 7750, 8000, 8250, 8500 TL maaş alan emeklinin zamlı aylığı ne kadar oldu? Ödemeler başladı! İşte SSK BAĞKUR emekli zammı tablosu 2023

Emekliye zam düzenlemesi Meclis Genel Kurulu'nda oylanarak yasalaşacak. Ardından Başkan Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek.

Düzenlemenin bu hafta içinde yasalaşması bekleniyor. Konu ile ilgili yaşanan son dakika gelişmelerini sabah.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

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