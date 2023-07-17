Giriş Tarihi: 17.07.2023 19:05 Güncelleme Tarihi: 17.07.2023 19:05

7500, 7750, 8000, 8250, 8500 TL maaş alan emeklinin zamlı aylığı ne kadar oldu? Ödemeler başladı! İşte SSK BAĞKUR emekli zammı tablosu 2023

Yeni ve zamlı emekli maaşlarını almak için gün sayan binlerce emekli yeni maaşlarını hesaplıyor. Yaklaşık 15,9 milyon SSK, Bağ-Kur, memur emeklisinin yüzde 25 zamlı aylıkları bugün itibariyle yatmaya başlarken tahsis numarası gereği halen maaşını almamış olan vatandaşlar "Maaşı 7500, 7750, 8000, 8250, 8500 TL olan emeklinin zamlı maaşı ne kadar oldu?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Bilindiği üzer yüzde 25'lik maaş zammından emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesiyle emekli olan ve yıl içinde önümüzdeki dönem emekli olanlar da yararlanacak. Peki, kim ne kadar maaş alacak? İşte Maaşı 7500, 7750, 8000, 8250, 8500 TL olanların yeni emekli zammı tablosu.