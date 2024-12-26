Giriş Tarihi: 26.12.2024 11:01
Güncelleme Tarihi: 26.12.2024
11:01
8 yılda 2,5 milyar TL tasarruf! Bakan Uraloğlu açıkladı: Sürücülerin korkulu rüyası olmaktan çıktı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli'nin 8 yıldır, İç Anadolu ile Batı Karadeniz'i birbirine bağlayan Ilgaz Dağı'nda hızlı ve güvenli bir ulaşım sağladığını vurgulayarak açıldığı tarihten bugüne kadar 10 milyon 19 bin aracın kullandığını belirtti. Bakan Uraloğlu "Tünelle, 8 yılda, akaryakıttan ve zamandan toplamda 2,5 milyar lira tasarruf sağladık." ifadesini kullandı.