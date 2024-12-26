8 yılda 2,5 milyar TL tasarruf! Bakan Uraloğlu açıkladı: Sürücülerin korkulu rüyası olmaktan çıktı

"KASTAMONU-ÇANKIRI ARASINI DA 1,5 SAATE DÜŞÜRDÜK"

Tünelin, 8 yıldır, İç Anadolu ile Batı Karadeniz'i birbirine bağlayan Ilgaz Dağı'nda hızlı ve güvenli bir ulaşım sağladığına işaret eden Uraloğlu, şu bilgileri paylaştı:

"Tünel Türkiye'de hayata geçirilen en önemli ulaştırma projelerinden biri. Ilgaz Dağı'nda inşa ettiğimiz 5 bin 488 metre ve 5 bin 480 metrelik çift tüplü tünelle daha önce 34 dakika süren 17 kilometrelik Ilgaz Dağı geçişini 5,6 kilometre kısaltarak 8 dakikaya, 2,5 saat süren Kastamonu-Çankırı arasını da 1,5 saate düşürdük. Ülkemizin ulaşım ağının kritik noktalarında yer alan güzergahta hizmete aldığımız Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli'ni, 2024 yılında 1 milyon 473 bin, açıldığı tarihten bugüne kadar ise 10 milyon 19 bin araç kullandı."