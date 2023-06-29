81 ilde inşa ediliyor! Bakan Özhaseki detayları rakamlarla açıkladı: Doğal afetlerde şehirlerin en güvenli alanları olacaklar

Bakanlık açıklamasında, Cumhuriyet tarihinin genişlik ve sayı olarak en büyük yeşil alan adımı olan millet bahçelerinde şu ana kadar 21 milyon 425 bin 634 metrekare alanda 195 adet millet bahçesinin yapımının tamamlanarak 151'inin açılışının yapıldığı ve 44 adet millet bahçesinin ise açılışa hazır hale getirildiği ifade edildi.