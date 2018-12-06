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81 milyona ocak müjdesi! İşte oranları

FARUK ERDEM
FARUK ERDEM Ekonomi galerileri
Giriş Tarihi: 06.12.2018 08:50 Güncelleme Tarihi: 06.12.2018 09:06
81 milyona ocak müjdesi! İşte zam oranları

Yeni yılla birlikte emekliden memura, engelliden yaşlıya, esnaftan doktora, işçiden işsize 81 milyon vatandaşın geliri artacak. 2019 başında kim, kaç lira alacak? İşte o hesaplar…

81 milyona ocak müjdesi! İşte zam oranları

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Ocakta hem özel sektör hem de kamuda çalışanların, emeklilerin ve işsizlerin gelirleri artıyor.

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81 milyona ocak müjdesi! İşte zam oranları

3 MİLYON MEMUR: Maaşlar toplu sözleşme kapsamında yüzde 4 zamlanacak. Ayrıca 2018'in ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyonun yüzde 3.5'i aşan kısmı kadar fark maaşlara yansıtılacak. 5 aylık enflasyona göre, yüzde 7.14 fark oluştu, oranı yüzde 11.14'e ulaştı. 0-6 yaş arası 2 çocuğu olan memura aylık aile yardımı 410.82 TL'ye yükselecek.

81 milyona ocak müjdesi! İşte zam oranları

12.3 MİLYON EMEKLİ: SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin maaşına, 2018'in ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranında yapılacak.

81 milyona ocak müjdesi! İşte zam oranları

5 aylık enflasyona göre yüzde 10.64'lük olacak. Ocak zammı yüzde 10.64 olarak gerçekleşirse, en düşük Bağ-Kur esnaf maaşı 1.697,03 liraya çıkacak.

81 milyona ocak müjdesi! İşte zam oranları

En düşük 2000 öncesi SSK emeklisi maaşı 1.895,88 lira, 2000 sonrası olan SSK'lı maaşı ise 1.130,07 lira olacak.

81 milyona ocak müjdesi! İşte zam oranları

Memur emeklileri ise memurlarla aynı oranını alacak. En düşük memur emeklisi maaşı ise 5 aylık enflasyona göre 2.389 liraya çıkacak.

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