81 milyona ocak müjdesi! İşte zam oranları

Yeni yılla birlikte emekliden memura, engelliden yaşlıya, esnaftan emekli doktora, işçiden işsize 81 milyon vatandaşın geliri artacak. 2019 başında kim, kaç lira alacak? İşte o hesaplar… İŞTE YÜZLERİ GÜLDÜREN HESAP 3 MİLYON MEMUR: Maaşlar toplu sözleşme kapsamında yüzde 4 zamlanacak. Ayrıca 2018'in ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyonun yüzde 3.5'i aşan kısmı kadar fark maaşlara yansıtılacak. 5 aylık enflasyona göre, yüzde 7.14 fark oluştu, zam oranı yüzde 11.14'e ulaştı. 0-6 yaş arası 2 çocuğu olan memura aylık aile yardımı 410.82 TL'ye yükselecek. 12.3 MİLYON EMEKLİ: SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin maaşına, 2018'in ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılacak. 5 aylık enflasyona göre yüzde 10.64'lük zam olacak. Ocak zammı yüzde 10.64 olarak gerçekleşirse, en düşük Bağ-Kur esnaf maaşı 1.697,03 liraya çıkacak. En düşük 2000 öncesi SSK emeklisi maaşı 1.895,88 lira, 2000 sonrası emekli olan SSK'lı maaşı ise 1.130,07 lira olacak. Memur emeklileri ise memurlarla aynı zam oranını alacak. En düşük memur emeklisi maaşı ise 5 aylık enflasyona göre 2.389 liraya çıkacak.