Giriş Tarihi: 11.09.2024 06:05
Güncelleme Tarihi: 11.09.2024
06:05
9. Yargı Paketi, TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi! 9. Yargı Paketi çıktı mı, maddeleri ve içeriği neler?
9. Yargı Paketi son dakika haberleri ile araştırılıyor. Kamuoyunda Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi olarak da bilinen yeni yargı paketi TBMM adımında. Yargıda yeni düzenlemeleri ele alan paket 39 maddeden oluşuyor. Denetimli serbestlik, 4 4 ceza indirimi, infaz düzenlemesi başlıkları ile araştırılan 9. Yargı Paketi son durum ne, ne zaman çıkacak soruları gündemdeki yerini koruyor. Bu noktada yeni paket ile ilgili son açıklama Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan geldi. Peki; 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, içeriğinde neler var, ceza indirimi ve genel af var mı? İşte detaylar…