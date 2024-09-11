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Haberler Galeri 9. Yargı Paketi, TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi! 9. Yargı Paketi çıktı mı, maddeleri ve içeriği neler?
Giriş Tarihi: 11.09.2024 06:05 Güncelleme Tarihi: 11.09.2024 06:05

9. Yargı Paketi, TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi! 9. Yargı Paketi çıktı mı, maddeleri ve içeriği neler?

9. Yargı Paketi son dakika haberleri ile araştırılıyor. Kamuoyunda Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi olarak da bilinen yeni yargı paketi TBMM adımında. Yargıda yeni düzenlemeleri ele alan paket 39 maddeden oluşuyor. Denetimli serbestlik, 4 4 ceza indirimi, infaz düzenlemesi başlıkları ile araştırılan 9. Yargı Paketi son durum ne, ne zaman çıkacak soruları gündemdeki yerini koruyor. Bu noktada yeni paket ile ilgili son açıklama Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan geldi. Peki; 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, içeriğinde neler var, ceza indirimi ve genel af var mı? İşte detaylar…

9. Yargı Paketi, TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi! 9. Yargı Paketi çıktı mı, maddeleri ve içeriği neler?

9. Yargı Paketi maddeleri ve içeriği ile bir süredir kamuoyunun gündemini meşgul ediyor. 39 maddeden oluşan yeni yargı paketi hakkında son açıklama Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan geldi. Kamuoyunda Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi olarak bilinen yeni yargı paketi TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi. Peki, 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, içeriğinde neler var, genel af var mı? İşte o konuya ilişkin detaylar...

9. Yargı Paketi, TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi! 9. Yargı Paketi çıktı mı, maddeleri ve içeriği neler?

"ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TBMM Adalet Komisyonunda kabul edilen 39 maddelik 9. Yargı Paketi'nin TBMM Genel Kurulunda uzlaşı içerisinde kabul edileceğine inandığını bildirdi.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 9. Yargı Paketi'nin TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildiğini anımsatarak, önümüzdeki günlerde de TBMM Genel Kurulunda görüşüleceğini bildirdi.

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9. Yargı Paketi, TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi! 9. Yargı Paketi çıktı mı, maddeleri ve içeriği neler?

"KABUL EDİLECEĞİNE İNANIYORUM"

Adalet Bakanı Tunç, kanun teklifinin adalet hizmetlerinin etkinliğini artırma, yargısal süreçleri hızlandırma, suçla etkin mücadele sağlama, ceza adalet sistemini ve hukuki güvenliği güçlendirme, temel hak ve özgürlüklerin korunması ve genişletilmesini sağlama, aile kurumunu güçlendirme, hukuk ve ceza uyuşmazlıklarında alternatif çözüm yöntemlerinin alanlarını genişletme gibi önemli düzenlemeleri içerdiğini kaydetti.

Kanun teklifinin 39 maddeden oluştuğunu aktaran Tunç, "20 farklı kanunda değişiklik yapan 39 maddeden oluşan kanun teklifinin milletvekillerimizin takdiriyle uzlaşı içerisinde Gazi Meclisimizde kabul edileceğine yürekten inanıyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı'nı adaletin yüzyılı yapmak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

9. Yargı Paketi, TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi! 9. Yargı Paketi çıktı mı, maddeleri ve içeriği neler?

9. YARGI PAKETİ NE ZAMAN ÇIKACAK?
9. Yargı paketinden bahseden Adalet Bakanı Tunç, 9. Yargı Paketi'nin Ekim ayına kaldığını belirterek, "Ekim ayında ilk işlerden biri olacak. 9. Yargı Paketi'nde önemli düzenlemeler var. Arabuluculuk sistemini daha da etkinleştirmeye yönelik, tecrübeli hukukçuların arabulucu olabilmesine yönelik düzenlemeler vardı. Alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerini önemsiyoruz." dedi.

9. Yargı Paketi, TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi! 9. Yargı Paketi çıktı mı, maddeleri ve içeriği neler?

9. YARGI PAKETİ MADDELERİ
Soyadı düzenlemesi yapılacak
Pakette kadınların soyadı hakkına ilişkin bir değişiklik de yer alacak.
İki soyadı kullanan evli kadınlara yalnızca kendi soyadını kullanma hakkı gelecek.
Hakim ve savcıların terfi sistemi güncellenecek.
Teklifle, Hakimler ve Savcılar Kanunu'nda da değişikliğe gidilecek.
Hakim ve savcıların disiplin cezaları daha nesnel ölçütlere bağlanacak. Terfi sistemi nitelik, liyakat ve performansı esas alacak şekilde güncellenecek.
Sporda şiddete yönelik yeni önlemlerin pakette yer alıp almayacağı ise taslağın görüşmeleri sırasında şekillenecek.
Caydırıcılık açısından cezaların artırılması gündeme gelebilecek.

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