ABD’de yeni kriz çanları! Bütün dünya bu sorunun cevabını merak ediyor: Fed ‘Şahinleşiyor’ ama…

ABD'de yüzde 7 ile 1982 yılından beri en yaşanan en büyük enflasyonun görülmesi, Fed'e söylem değiştirerek daha 'Şahin' bir duruşu beraberinde getirdi. Fed'in daha önce ısrarla 'Enflasyonda yükseliş geçici, 2023 yılından önce faiz artışı söz konusu değil mesajları' yerini, daha sıkı para politikası söylemlerine bıraktı. Ancak, Fed'in para politikasını belirlemesinde büyük önem verdiği makro veriler, parasal desteğin erkenden çekilmeye başlanmasının sorun olabileceği yönünde sinyaller veriyor. Bilindiği üzere doların patronu Fed'in alacağı aksiyonlar, tüm dünyayı yakından ilgilendiriyor.