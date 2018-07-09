Açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan yapmıştı! Nissibi Köprüsü turizm ve ekonomiye büyük katkı sağlıyor...

Siverek Belediye Başkan Yardımcısı Hacı Ahmet Öncül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Nissibi Köprüsü'nün gönülleri birleştirdiğini söyledi.

Köprünün ekonomiyle birlikte insan ilişkilerine de olumlu katkı sağladığını belirten Öncül, şöyle devam etti:

"Akrabaları ile bağları kesilen Kahta, Adıyaman ile Siverekli vatandaşlarımızın zorluklar içerisinde kullandığı bir Fırat vardı. Köprünün yapılmasıyla bu gönüller daha kısa sürede buluştu. Nissibi Köprüsü bu yörede yaşayan insanların ulaşımını, ekonomik, sosyal ve kültürel etkileşimini sağlayan bir köprü. Kendi imkanlarımız, teknolojimizle, teknik adamlarımızla yaptığımız ve Türkiye'deki sayılı köprülerden bir tanesi. Özellikle bölgede yaşayanların Şanlıurfa, Diyarbakır, Adıyaman, Kahramanmaraş hatta Kayseri'ye ulaşımlarını sağlayan, buralarda imal edilen malzemenin bölgeye ulaşmasında maliyetleri düşüren bir köprü."

Öncül, daha önce ulaşımın feribotlarla sağlandığını aktararak, "Vatandaşların işlettiği feribotlar vardı, bazen seferi kaçırdığınız zaman saatlerce bekliyordunuz ki bu da iş ve zaman kaybının yanı sıra maliyetlerin yükselmesine sebep oluyordu. Şu anda 5 dakikada köprüyü geçebiliyorsunuz." dedi.