Giriş Tarihi: 28.09.2024 11:40
Güncelleme Tarihi: 28.09.2024
11:40
AJet duyurdu: Şehit yakınları ve gazilere yüzde 50 indirimli bilet imkanı...
AJet indirimli uçak bileti kampanyasını duyurdu. Aile ve Sosyal Hizmet Bakanlığı ve AJet'in ortak iş birliği kapsamında gazi, şehit ve gazi yakınlarına, yurt içi biletlerde yüzde 50'ye Türkiye çıkışlı ve/veya varışlı yurt dışı biletlerde yüzde 20'ye varan indirim bilet alabilecek. Engelli vatandaşlar ise yurt içi uçuşlarında yüzde 20'ye, Türkiye çıkışlı ve varışlı yurt dışı uçuşlarında ise yüzde 25'e varan indirimden faydalanacak.