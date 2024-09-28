AJet duyurdu: Şehit yakınları ve gazilere yüzde 50 indirimli bilet imkanı...

Engelli vatandaşlar ise yurt içi uçuşlarında yüzde 20'ye, Türkiye çıkışlı ve varışlı yurt dışı uçuşlarında ise yüzde 25'e varan indirimden faydalanacak. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan THY ve AJet Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, ''Millî Bayrak Taşıyıcı marka olmanın bilinciyle, tüm iştiraklerimizle birlikte şehit yakınları, gazilerimiz ve yakınlarıyla engelli yolcularımıza yönelik hayatı kolaylaştırıcı adımlarımıza bir yenisini daha ekliyor, engelsiz hayata verdiğimiz desteği artırarak sürdürüyoruz'' dedi.