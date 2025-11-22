Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Akaryakıt fiyatlarına indirim ya da zam var mı? İşte benzin, motorin ve LPG'de güncel fiyatlar
Giriş Tarihi: 22.11.2025 16:31 Güncelleme Tarihi: 22.11.2025 17:10

Akaryakıt fiyatları petrol piyasasında yaşanan dalgalanma ile şekillenmeye devam ediyor. Benzin, motorin ve LPG fiyatlarına yapılacak değişimler sürücülerin yakın takibinde olmayı sürdürüyor. Peki 22 Kasım akaryakıt fiyatlarında son durum ne? Akaryakıt fiyatlarına indirim ya da zam var mı? Benzin, motorin ve LPG'nin litresi ne kadar oldu? İşte yanıtı…

SABAH EKONOMİ SERVİSİ
Petrol piyasasında yaşanan hızlı hareketlilik, akaryakıt istasyonlarında tabelalarda fiyat değişimlerini tetiklemeye devam ediyor. Özel ve ticari araç sahipleri ve nakliye firmaları akaryakıt fiyatlarına zam ya da indirim yapılıp yapılmayacağını merak ediyor.

Peki, akaryakıt fiyatlarına zam gelecek mi? Benzin, motorin ve LPG'de indirim yapılacak mı? İstanbul, Ankara ve İzmir'de akaryakıt fiyatlarında son durum ne? İşte cevabı...

ZAM YA DA İNDİRİM VAR MI?

Akaryakıt fiyatları Türkiye΄nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Son olarak akaryakıt kalemlerinden motorinde 1 lira 78 kuruş artış yaşanmıştı. Petrol fiyatlarında yaşanan düşüşün ardından motorinin litre fiyatında 25 Kasım Salı gününden itibaren yaklaşık 2,44 TL tutarında bir indirim beklentisi oluşsa da henüz kesinleşmiş değil.

22 KASIM GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul

Benzinin litresi: 54.89 TL

Motorinin litresi: 59,41 TL

LPG: 27.71 TL

Ankara

Benzinin litresi: 55.76 TL

Motorinin litresi: 60,63 TL

LPG: 27.60 TL

İzmir

Benzinin litresi: 56.09 TL

Motorinin litresi: 60,77 TL

LPG: 27.53 TL