Akaryakıt fiyatlarına indirim ya da zam var mı? İşte benzin, motorin ve LPG’de güncel fiyatlar

ZAM YA DA İNDİRİM VAR MI?

Akaryakıt fiyatları Türkiye΄nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Son olarak akaryakıt kalemlerinden motorinde 1 lira 78 kuruş artış yaşanmıştı. Petrol fiyatlarında yaşanan düşüşün ardından motorinin litre fiyatında 25 Kasım Salı gününden itibaren yaklaşık 2,44 TL tutarında bir indirim beklentisi oluşsa da henüz kesinleşmiş değil.