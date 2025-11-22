Giriş Tarihi: 22.11.2025 16:31
Güncelleme Tarihi: 22.11.2025 17:10
Akaryakıt fiyatlarına indirim ya da zam var mı? İşte benzin, motorin ve LPG'de güncel fiyatlar
Akaryakıt fiyatları petrol piyasasında yaşanan dalgalanma ile şekillenmeye devam ediyor. Benzin, motorin ve LPG fiyatlarına yapılacak değişimler sürücülerin yakın takibinde olmayı sürdürüyor. Peki 22 Kasım akaryakıt fiyatlarında son durum ne? Akaryakıt fiyatlarına indirim ya da zam var mı? Benzin, motorin ve LPG'nin litresi ne kadar oldu? İşte yanıtı…