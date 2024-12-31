Giriş Tarihi: 31.12.2024 08:57
Güncelleme Tarihi: 31.12.2024
08:57
AKARYAKITA ÖTV SINIRLAMASI SON DAKİKA! Bakan Şimşek açıkladı:12 milyar liralık vergiden vazgeçiyoruz
Yeni yılda akaryakıt ürünlerinde yapılacak ÖTV artış oranına ilişkin alınan karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Böylelikle akaryakıtta ÖTV artışı sınırlandırıldı. Konuyla ilgili açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Vatandaşlarımızın alım gücünün korunması, sürdürülebilir büyüme ve kalıcı refah artışı için fiyat istikrarını destekleyici mahiyetteki bu düzenlememiz ile yaklaşık 12 milyar liralık vergiden vazgeçiyoruz" dedi.