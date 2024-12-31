AKARYAKITA ÖTV SINIRLAMASI SON DAKİKA! Bakan Şimşek açıkladı:12 milyar liralık vergiden vazgeçiyoruz

Kararla, akaryakıt ürünlerinde yapılacak ÖTV artışı sınırlandırıldı. Buna göre, akaryakıt ürünlerinde uygulanan ÖTV yüzde 6 artacak. Hazine ve Maliye Bakanlığından edindiği bilgilere göre, alınan kararla, 5 aylık gerçekleşmeden daha da az artış yapılarak para politikasına destek sağlandı. ÖTV artışının fiyatlara yüzde 1 civarında etki etmesi bekleniyor.