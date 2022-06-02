Giriş Tarihi: 02.06.2022 07:50 Güncelleme Tarihi: 02.06.2022 07:51

Akaryakıta zam geldi mi? Güncel akaryakıt fiyat listesi: En son akaryakıt zammı sonrası benzin ve mazot fiyatları ne kadar, kaç TL? 1 Haziran 2022 il il fiyatlar

Son dakika akaryakıta zam mı geldi sorusu birçok araç kullanıcısı tarafından sorulmakta. Brent petrolün Rus – Ukrayna savaşı sebebiyle yükselmesinden sonra fiyatlar küresel açıdan kontrol altına alınamıyor. Gittikçe yükselen güncel akaryakıt fiyatları hakkında araştırmalar devam ediyor. Vatandaş benzin bugün ne kadar, kaç TL sorularını yöneltiyor. Aynı zamanda vatandaşlar bugün benzine zam geldi mi sorusunu yöneltiyor. Mazot ve LPG fiyatlarında da yükseliş mevcut. Dünya genelindeki enflasyon, ulaşımı olumsuz etkilemiş durumda. İşte il il İstanbul, İzmir ve Ankara güncel akaryakıt fiyatları 2022