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Haberler Galeri Akaryakıta zam geldi mi? Güncel akaryakıt fiyat listesi: En son akaryakıt zammı sonrası benzin ve mazot fiyatları ne kadar, kaç TL? 1 Haziran 2022 il il fiyatlar
Giriş Tarihi: 02.06.2022 07:50 Güncelleme Tarihi: 02.06.2022 07:51

Akaryakıta zam geldi mi? Güncel akaryakıt fiyat listesi: En son akaryakıt zammı sonrası benzin ve mazot fiyatları ne kadar, kaç TL? 1 Haziran 2022 il il fiyatlar

Son dakika akaryakıta zam mı geldi sorusu birçok araç kullanıcısı tarafından sorulmakta. Brent petrolün Rus – Ukrayna savaşı sebebiyle yükselmesinden sonra fiyatlar küresel açıdan kontrol altına alınamıyor. Gittikçe yükselen güncel akaryakıt fiyatları hakkında araştırmalar devam ediyor. Vatandaş benzin bugün ne kadar, kaç TL sorularını yöneltiyor. Aynı zamanda vatandaşlar bugün benzine zam geldi mi sorusunu yöneltiyor. Mazot ve LPG fiyatlarında da yükseliş mevcut. Dünya genelindeki enflasyon, ulaşımı olumsuz etkilemiş durumda. İşte il il İstanbul, İzmir ve Ankara güncel akaryakıt fiyatları 2022

Akaryakıta zam geldi mi? Güncel akaryakıt fiyat listesi: En son akaryakıt zammı sonrası benzin ve mazot fiyatları ne kadar, kaç TL? 1 Haziran 2022 il il fiyatlar

Benzin fiyatları sürekli aratılmaktadır. Benzine zam geldi mi, bugün benzine ve motorine zam var mı sorusu vatandaşlar tarafından aratılmakta. Brent Petrol'ü yakından takip eden yatırımcı ve vatandaşlar, akaryakıt fiyatlarının dünya genelindeki artışını fark etmekte. Brent Petrol fiyatı, benzin ve mazot fiyatlarını derinden etkiliyor. Vatandaş da güncel akaryakıt fiyat listesini merak ediyor. İşte 2 Haziran 2022 güncel akaryakıt fiyat listesi:

Akaryakıta zam geldi mi? Güncel akaryakıt fiyat listesi: En son akaryakıt zammı sonrası benzin ve mazot fiyatları ne kadar, kaç TL? 1 Haziran 2022 il il fiyatlar

AKARYAKITA ZAM VAR MI?

Bugünden itibaren geçerli olmak üzere motorine 1 lira 49 kuruş, benzine 1 lira 22 kuruş zam geldi.

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Akaryakıta zam geldi mi? Güncel akaryakıt fiyat listesi: En son akaryakıt zammı sonrası benzin ve mazot fiyatları ne kadar, kaç TL? 1 Haziran 2022 il il fiyatlar

BRENT PETROL FİYATI NE KADAR?

Brent petrolün yükselip düşmesi, direkt olarak akaryakıt piyasasını etkilemekte. Brent Petrol şu an 114 dolar seviyesinde.

Akaryakıta zam geldi mi? Güncel akaryakıt fiyat listesi: En son akaryakıt zammı sonrası benzin ve mazot fiyatları ne kadar, kaç TL? 1 Haziran 2022 il il fiyatlar

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL

İstanbul Avrupa yakasında bir litre benzin fiyatı: 26,24 TL

İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 26,23 TL

Akaryakıta zam geldi mi? Güncel akaryakıt fiyat listesi: En son akaryakıt zammı sonrası benzin ve mazot fiyatları ne kadar, kaç TL? 1 Haziran 2022 il il fiyatlar

İstanbul Avrupa yakasında bir litre mazot fiyatı: 25,92 TL

İstanbul Anadolu yakasında bir litre mazot fiyatı: 25,94 TL

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